क्या शराब पीने वालों को ज्यादा काटते हैं मच्छर? जानें क्या कहती है साइंस

Mosquitoes and Alcohol: भारत में इन दिनों मौसम बदल रहा है और इसके साथ ही डेंगू और मलेरिया का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही जगह बैठे लोगों में से कुछ को मच्छर ज्यादा काटते हैं और कुछ को कम? अगर आप शाम को ड्रिंक या बीयर का आनंद ले रहे हैं, तो आप मच्छरों के लिए 'प्राइम टारगेट' हो सकते हैं। हालिया वैज्ञानिक शोध इसी ओर इशारा कर रहे हैं।