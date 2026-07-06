60 की उम्र में क्यों जरूरी है Gut Health? NIH से जानिए 5 आदतें जो रखेंगी पेट और सेहत दोनों दुरुस्त

Gut Brain Connection: 60 की उम्र पार करने के बाद शरीर में कई बदलाव आने लगते हैं। पहले जो खाना आसानी से पच जाता था, वही अब गैस, कब्ज, पेट फूलने या एसिडिटी की वजह बन सकता है। कई लोग इसे बढ़ती उम्र का सामान्य असर मान लेते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इस उम्र में गट हेल्थ (Gut Health) का खास ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि स्वस्थ आंतें सिर्फ पाचन ही नहीं, बल्कि इम्यूनिटी, मानसिक स्वास्थ्य और शरीर की ऊर्जा को भी प्रभावित करती हैं।