Cystic Duct क्या है? NCI से जानिए पित्ताशय की इस छोटी-सी नली का शरीर में कितना बड़ा रोल

लिवर लगातार पित्त (Bile) बनाता है, लेकिन इसकी हर समय जरूरत नहीं होती। इसलिए यह पित्त पहले पित्ताशय में जमा रहता है। जब आप तैलीय या वसा युक्त भोजन करते हैं, तो पित्ताशय सिकुड़ता है और सिस्टिक डक्ट के रास्ते पित्त को Common Bile Duct में भेजता है। इसके बाद यह छोटी आंत तक पहुंचकर वसा को पचाने में मदद करता है। यानी सिस्टिक डक्ट एक रास्ते की तरह काम करती है, जो जरूरत पड़ने पर पित्त को सही जगह तक पहुंचाती है।