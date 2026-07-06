जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन से जानें, Coronary Artery Bypass Graft Surgery क्या है? कब पड़ती है इसकी जरूरत

Coronary Artery Bypass Graft Surgery: जब डॉक्टर किसी मरीज से कहते हैं कि अब बायपास सर्जरी करवानी पड़ सकती है, तो ज्यादातर लोगों के मन में डर और कई सवाल पैदा हो जाते हैं। क्या दिल पूरी तरह खराब हो गया है? क्या दवाओं से इलाज संभव नहीं? क्या यह बहुत जोखिम भरी सर्जरी है? ऐसी चिंताएं स्वाभाविक हैं, लेकिन हर मरीज की स्थिति अलग होती है और बायपास सर्जरी का फैसला भी कई जांचों के बाद ही लिया जाता है।