भोपाल में कपड़ों के कचरे से बन रहा हाई क्लॉस कॉटन और फाइबर

Bhopal Nagar Nigam- देश-दुनिया में बढ़ता कचरा लोगों और सरकारों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। इसके उचित निष्पादन के लिए तमाम कवायदें की जा रहीं हैं। एमपी मेें भी कचरे की रिसाइकिलिंग पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए विशेष तौर पर नगरीय निकायों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में कचरे के निष्पादन के लिए बड़ी पहल की गई है। यहां पीपीपी मॉडल पर एक अत्याधुनिक प्लांट तैयार किया गया है जिसमें बेकार कपड़ों के कचरे को रिसायकल किया जा रहा है। इससे हाई क्लॉस कॉटन और फाइबर बनाया जा रहा है।