‘सरकारी कर्मचारियों का इंक्रीमेंट बताएगा AI’, वित्त विभाग ने शुरु की नई सुविधा

वित्त विभाग के सूत्रों ने बताया कि नई वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। मगर, उसके एआई की सुविधा भी जल्द जोड़ी जाएगी। जो कि एक सर्च इंजन की तरह काम करेगा। इसमें विभाग बजट को लेकर अपनी डिमांड ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। जिससे वह खुद ब खुद सेट प्रोफार्मा में चली जाएगी। वित्त विभाग 2026-27 के बजट 2027-28 और 2028-29 के रोलिंग बजट की तैयार कर रहा है। इसमें कर्मचारियों-अधिकारियों के साथ आम जनता को जोड़ा जा रहा है। साथ ही बजट एंट्री मैनेजमेंट सिस्टम (बीईएमएस) पोर्टल में डैश-बोर्ड की जानकारियां अपडेट होंगी।