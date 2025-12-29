29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

‘सरकारी कर्मचारियों का इंक्रीमेंट बताएगा AI’, वित्त विभाग ने शुरु की नई सुविधा

MP News: मध्यप्रदेश के वित्त विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च हो गई। जिसमें एआई आधारित सुविधा भी मिलेगी।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Dec 29, 2025

mp news

फोटो- Finance Department MP

MP News: सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के भत्ते, मेडिकल अलाउंस, सुविधाएं, टीए-डीए, इंक्रीमेंट से जुड़े सर्कुलरों की जानकारी अब एआई से मिलेगी। इसके लिए मध्यप्रदेश के वित्त विभाग ने एआई आधारित चैट-बोर्ड बनाया है। जो कि कर्मचारियों या आम आदमी के सवालों का तुरंत जवाब देगा।

तुरंत मिलेगी जानकारी

वित्त विभाग ने वेबसाइट पर ऐसा एआई चैट-बोर्ड विकसित किया है। जिसमें कर्मचारी और अधिकारी द्वारा पूछे गए सवाल का जरूरत के अनुसार उत्तर देगा। वह इसका उपयोग अपने आवेदन के साथ कर सकेगा। आम आदमी को विभाग भी वेबसाइट को खंगालना नहीं पड़ेगा। उन्हें सिंगल क्लिक के माध्यम से सुविधा मिल सकेगी।

नई वेबसाइट एआई युक्त होगी

वित्त विभाग के सूत्रों ने बताया कि नई वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। मगर, उसके एआई की सुविधा भी जल्द जोड़ी जाएगी। जो कि एक सर्च इंजन की तरह काम करेगा। इसमें विभाग बजट को लेकर अपनी डिमांड ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। जिससे वह खुद ब खुद सेट प्रोफार्मा में चली जाएगी। वित्त विभाग 2026-27 के बजट 2027-28 और 2028-29 के रोलिंग बजट की तैयार कर रहा है। इसमें कर्मचारियों-अधिकारियों के साथ आम जनता को जोड़ा जा रहा है। साथ ही बजट एंट्री मैनेजमेंट सिस्टम (बीईएमएस) पोर्टल में डैश-बोर्ड की जानकारियां अपडेट होंगी।

नई वेबसाइट को लेकर सभी विभागों के अपर सचिव और उप सचिवों को बुलाया गया है। जिसमें बताया गया कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए वेबसाइट को तैयार किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Dec 2025 05:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘सरकारी कर्मचारियों का इंक्रीमेंट बताएगा AI’, वित्त विभाग ने शुरु की नई सुविधा

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में कर्मचारियों, अधिकारियों के अवकाश रद्द, 30 अप्रैल 2026 तक हर हाल में करना होगा ये काम

esma
भोपाल

‘मायके पक्ष’ से ज्यादा जुड़ाव बन रहा तलाक की वजह, टूट रही शादियां

divorce
भोपाल

पार्टी करके घर नहीं लौटा विवेक, 60 घंटे बाद मिली डेड बॉडी ! हो सकता बड़ा खुलासा

young man death
भोपाल

‘PM को भी नागरिक के वोट से चुना जाए, अगर आप लोग नहीं जागे तो…’; पीसीसी चीफ का बड़ा बयान

jitu-patwari
भोपाल

कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा डालनेवाले दिग्विजयसिंह पर कब होगी कार्रवाई? पोस्ट से मची खलबली

Former MP Satyavrat Chaturvedi's daughter Nidhi Chaturvedi demanded action against Digvijay Singh
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.