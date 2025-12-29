‘सरकारी कर्मचारियों का इंक्रीमेंट बताएगा AI’, वित्त विभाग ने शुरु की नई सुविधा

फोटो- Finance Department MP
MP News: सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के भत्ते, मेडिकल अलाउंस, सुविधाएं, टीए-डीए, इंक्रीमेंट से जुड़े सर्कुलरों की जानकारी अब एआई से मिलेगी। इसके लिए मध्यप्रदेश के वित्त विभाग ने एआई आधारित चैट-बोर्ड बनाया है। जो कि कर्मचारियों या आम आदमी के सवालों का तुरंत जवाब देगा।
वित्त विभाग ने वेबसाइट पर ऐसा एआई चैट-बोर्ड विकसित किया है। जिसमें कर्मचारी और अधिकारी द्वारा पूछे गए सवाल का जरूरत के अनुसार उत्तर देगा। वह इसका उपयोग अपने आवेदन के साथ कर सकेगा। आम आदमी को विभाग भी वेबसाइट को खंगालना नहीं पड़ेगा। उन्हें सिंगल क्लिक के माध्यम से सुविधा मिल सकेगी।
वित्त विभाग के सूत्रों ने बताया कि नई वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। मगर, उसके एआई की सुविधा भी जल्द जोड़ी जाएगी। जो कि एक सर्च इंजन की तरह काम करेगा। इसमें विभाग बजट को लेकर अपनी डिमांड ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। जिससे वह खुद ब खुद सेट प्रोफार्मा में चली जाएगी। वित्त विभाग 2026-27 के बजट 2027-28 और 2028-29 के रोलिंग बजट की तैयार कर रहा है। इसमें कर्मचारियों-अधिकारियों के साथ आम जनता को जोड़ा जा रहा है। साथ ही बजट एंट्री मैनेजमेंट सिस्टम (बीईएमएस) पोर्टल में डैश-बोर्ड की जानकारियां अपडेट होंगी।
नई वेबसाइट को लेकर सभी विभागों के अपर सचिव और उप सचिवों को बुलाया गया है। जिसमें बताया गया कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए वेबसाइट को तैयार किया गया है।
