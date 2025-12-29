‘मायके पक्ष’ से ज्यादा जुड़ाव बन रहा तलाक की वजह, टूट रही शादियां

पति-पत्नी दोनों कामकाजी हैं। पति सुबह अपने काम पर चले जाते हैं। वहीं पत्नी अपने काम के साथ ही पिता की सेवा के लिए मायके पहुंच जाती है। पति शाम को जब ऑफिस से घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि पत्नी मायके में है। ऐसे में पति-पत्नी के बीच कई बार कहासुनी तक हो जाती है। पत्नी को जब यह बात समझ में आई तो वे ससुराल के कर्तव्यों के निर्वहन के बाद मायके का रुख करती हैं।