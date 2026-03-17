फिर 4100 करोड़ का कर्ज लेगी सरकार, 9 और 15 साल तक देना होगा ब्याज

MP Government- मध्यप्रदेश सरकार एक बार फिर कर्ज ले रही है। राज्य सरकार दो अलग अलग ऋण के रूप में कुल 4100 करोड़ रुपए लेगी। इनकी ब्याज राशि 9 और 15 साल में चुकाई जाएगी। मार्च माह में राज्य सरकार द्वारा लिया जानेवाला यह तीसरा ऋण होगा। इसके साथ ही प्रदेश सरकार पर कुल 5 लाख 8 हजार करोड़ रुपए का कर्ज हो जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में सरकारी कर्ज 89000 करोड़ और केवल मार्च का ही 16200 करोड़ का कर्ज हो जाएगा।