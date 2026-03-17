हमीदिया अस्पताल फायरिंग केस, मुख्य आरोपी शादाब कुरैशी हथियार समेत गिरफ्तार, 30 हजार था इनाम

आरोपी शादाब ने अशोका गार्डन और हमीदिया अस्पताल पर फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। शादाब गेट के बाकी साथी फिलहाल फरार है। पुलिस की अलग-अलग टीमों ने आरोपियों को पकड़ने के लिए भोपाल के बाहर डेरा डाल रखा है। मामले के अन्य आरोपियों में शादाब गेट के अलावा अनस, अल्लू परवेज, गुड्डू स्टेशन है। फायरिंग में शामिल दो संदिग्धों को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है।