एमपी के तीन बड़े शहरों को जोड़ेगा 31 करोड़ का यह ब्रिज, सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां

विक्रम नगर आरओबी का निर्माण विक्रम उद्योगपुरी के पास एमआर 5 से नगर विकास योजना क्रमांक- 03, 04, 05 और 06 को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। इस आरओबी के निर्माण से रेल्वे लाइन क्रॉसिंग से शहर को जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस ब्रिज से प्रदेश के तीन प्रमुख शहर मक्सी, देवास व उज्जैन भी जुड़ जाएंगे। सिंहस्थ के दौरान मक्सी एवं देवास से उज्जैन आने वाले यातायात को यह ब्रिज सुगमता प्रदान करेगा। विक्रम नगर आरओबी का निर्माण कुल 30.68 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा हैं।