लाडली बहना योजना पर सियासत, महंगाई-बेरोजगारी को लेकर जीतू पटवारी का बीजेपी पर वार

जिनको लाडली बहना के 1500 रुपए मिल रहे हैं, आपकी बिजली का बिल कितना आ रहा है, ये गैस की टंकी अभी हजार की आ रही थी, अगर संकट बढ़ता रहा तो यही हजार की टंकी ब्लैक में 2000 की लेनी पड़ेगी, महंगाई बढ़ी है 1500 रुपए प्रलोभन वोट के लिए ईमानदारी से देखिए आज आपके घर में कितने बच्चे बेरोजगार हैं, पढ़ाई का खर्चा कितना बढ़ गया है। ये अहसास भी बहनों को होना चाहिए, वोट देते वक्त 1500, वोट देते वक्त नफरत, वोट देते वक्त एक बार का प्रलोभन किसी भी समाज को किसी भी परिवार को सुख नहीं दे सकता। उन्होंने आगे कहा कि बहनों महंगाई की मार से बचने अब तो जागरूक होना ही पड़ेगा।

-जीतू पटवारी, एमपी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष।