पुलिस विभाग में निकली 10 हजार पदों पर भर्ती, आरक्षक, ड्राइवर, मिनिस्ट्रियल स्टाफ के पद भरे जाएंगे

मिली जानकारी के अनुसार, हर साल करीब 11 से 12 हजार पुलिसकर्मी रिटायर होते हैं। पुलिस बल की कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले ही 22 हजार पदों पर भर्ती का ऐलान कर चुके हैं। साल 2025 पुलिस आरक्षक भर्ती में फिलहाल फिजिकल टेस्ट चल रहा है।