एमपी में हाउसिंग बोर्ड का डाटा एंट्री ऑपरेटर रिश्वत लेते पकड़ाया, लोकायुक्त की कार्रवाई

मध्यप्रदेश का राजधानी भोपाल में जवाहर चौक स्थित मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (हाउसिंग बोर्ड) कार्यालय में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां लोकायुक्त की टीम ने डाटा एंट्री ऑपरेटर को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा। संपदा शाखा प्रक्षेत्र-एक में पदस्थ आउटसोर्स डाटा एंट्री ऑपरेटर ज्ञानेंद्र कुमार पटेल ने रिटायर्ड कर्मचारी दूधनाथ शुक्ला निवासी सुल्तानाबाद, भोपाल से उसके EWS मकान की लीज बढ़ाने के एवज में 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रहा था। पैसे न दिए जाने पर डाटा एंट्री ऑपरेटर काम को टाल रहा था जिससे परेशान होकर फरियादी रिटायर्ड कर्मचारी दूधनाथ शुक्ला ने लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में शिकायत दर्ज कराई थी।