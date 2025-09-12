Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

झाबुआ

एमपी में बनेंगी चार नई सड़कें, सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में आवागमन सुचारु करने सड़क निर्माण पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसी तारतम्य में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक साथ कई रोड निर्माण का ऐलान किया।

झाबुआ

deepak deewan

Sep 12, 2025

CM Mohan Yadav announced the construction of several roads
CM Mohan Yadav announced the construction of several roads (demo pic)

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में आवागमन सुचारु करने सड़क निर्माण पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसी तारतम्य में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक साथ कई रोड निर्माण का ऐलान किया। झाबुआ जिले के पेटलावद में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अनेक सौगातें दीं। पेटलावद में सर्वसुविधायुक्त बस स्टैंड, श्रंगेश्वर तीर्थस्थल में घाट निर्माण एवं सौंदर्यीकरण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने झाबुआ जिले में 25 करोड़ की लागत से कई छात्रावास बनाने का ऐलान भी किया। डॉ. यादव ने कहा कि मैं बहुत जल्द झाबुआ में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने आऊंगा। उन्होंने इस बात पर ​खुशी जताई कि डीजे ने हमारे प्राचीन वाद्य यंत्र खत्म कर दिए थे लेकिन झाबुआ के लोगों ने डीजे प्रतिबंधित कर पुराने वाद्य यंत्रों की गरिमा और संस्कृति बरकरार रखी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को पेटलावद में आयोजित राज्य स्तरीय लाड़ली बहना सम्मेलन में पहुंचे थे। उन्होंने यहां से प्रदेशभर की 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों को 28वीं किश्त में 1541 करोड़ रुपए अंतरित किए। 53.48 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 320.89 करोड़ और 31 लाख बहनों को एलपीजी सिलेंडर रीफिलिंग के लिए 48 करोड़ रुपए भी अंतरित किए। सीएम ने कहा कि महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण सरकार की पहली प्राथमिकता है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 345.34 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। उन्होंने पेटलावद में सर्वसुविधायुक्त बस स्टैंड बनाने और श्रंगेश्वर महादेव मंदिर में 6.5 करोड़ की लागत से घाट निर्माण व सौन्दर्यीकरण करने की भी घोषणा की।

ये भी पढ़ें

एमपी में सिंधिया समर्थक मंत्रियों की घनघोर अनदेखी, सीएम मोहन यादव तक पहुंची शिकायत
भोपाल
Scindia supporter ministers complained to CM Mohan Yadav about officers

दो जिलों को जोड़ेंगी सड़कें

सीएम मोहन यादव ने यहां विशेष रूप से अनेक सड़कों की सौगातें दीं। उन्होंने कहा कि राजगढ़-पारा-राणापुर-पिटोल मार्ग पर 55 किमी 2 लेन मार्ग का निर्माण किया जाएगा। सीएम ने एनएच-47 दत्तीगाँव फाटे से उमरकोट-बोलासा रायपुरिया तक 30.80 किमी का 2 लेन मार्ग निर्माण का भी ऐलान किया। एनएच-47 से माछलिया मृगारुंडी मार्ग पर उच्च स्तरीय पुल एवं मार्ग निर्माण, झाबुआ के धतुरिया से माही नदी पर पुलिया एवं धार के लाबरिया तक मार्ग निर्माण की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने झाबुआ-कल्याणपुरा-रायपुरिया मार्ग पर ग्राम कदवाली में टूटी पुलिया का निर्माण और ग्राम पारा विकासखंड रामा में नए नलजल योजना के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सड़क हादसे के घायलों के लिए राहवीर योजना लागू की है।

ये भी पढ़ें

एमपी में दंपत्ति और पिता पुत्र सहित 4 तीर्थ यात्रियों की दर्दनाक मौत, उजड़ गया परिवार
सागर
4 pilgrims including couple and father son died tragically in MP

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Sept 2025 07:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jhabua / एमपी में बनेंगी चार नई सड़कें, सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.