एमपी में बनेंगी चार नई सड़कें, सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में आवागमन सुचारु करने सड़क निर्माण पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसी तारतम्य में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक साथ कई रोड निर्माण का ऐलान किया। झाबुआ जिले के पेटलावद में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अनेक सौगातें दीं। पेटलावद में सर्वसुविधायुक्त बस स्टैंड, श्रंगेश्वर तीर्थस्थल में घाट निर्माण एवं सौंदर्यीकरण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने झाबुआ जिले में 25 करोड़ की लागत से कई छात्रावास बनाने का ऐलान भी किया। डॉ. यादव ने कहा कि मैं बहुत जल्द झाबुआ में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने आऊंगा। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि डीजे ने हमारे प्राचीन वाद्य यंत्र खत्म कर दिए थे लेकिन झाबुआ के लोगों ने डीजे प्रतिबंधित कर पुराने वाद्य यंत्रों की गरिमा और संस्कृति बरकरार रखी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को पेटलावद में आयोजित राज्य स्तरीय लाड़ली बहना सम्मेलन में पहुंचे थे। उन्होंने यहां से प्रदेशभर की 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों को 28वीं किश्त में 1541 करोड़ रुपए अंतरित किए। 53.48 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 320.89 करोड़ और 31 लाख बहनों को एलपीजी सिलेंडर रीफिलिंग के लिए 48 करोड़ रुपए भी अंतरित किए। सीएम ने कहा कि महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण सरकार की पहली प्राथमिकता है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 345.34 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। उन्होंने पेटलावद में सर्वसुविधायुक्त बस स्टैंड बनाने और श्रंगेश्वर महादेव मंदिर में 6.5 करोड़ की लागत से घाट निर्माण व सौन्दर्यीकरण करने की भी घोषणा की।
सीएम मोहन यादव ने यहां विशेष रूप से अनेक सड़कों की सौगातें दीं। उन्होंने कहा कि राजगढ़-पारा-राणापुर-पिटोल मार्ग पर 55 किमी 2 लेन मार्ग का निर्माण किया जाएगा। सीएम ने एनएच-47 दत्तीगाँव फाटे से उमरकोट-बोलासा रायपुरिया तक 30.80 किमी का 2 लेन मार्ग निर्माण का भी ऐलान किया। एनएच-47 से माछलिया मृगारुंडी मार्ग पर उच्च स्तरीय पुल एवं मार्ग निर्माण, झाबुआ के धतुरिया से माही नदी पर पुलिया एवं धार के लाबरिया तक मार्ग निर्माण की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने झाबुआ-कल्याणपुरा-रायपुरिया मार्ग पर ग्राम कदवाली में टूटी पुलिया का निर्माण और ग्राम पारा विकासखंड रामा में नए नलजल योजना के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सड़क हादसे के घायलों के लिए राहवीर योजना लागू की है।