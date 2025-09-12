एमपी में बनेंगी चार नई सड़कें, सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में आवागमन सुचारु करने सड़क निर्माण पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसी तारतम्य में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक साथ कई रोड निर्माण का ऐलान किया। झाबुआ जिले के पेटलावद में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अनेक सौगातें दीं। पेटलावद में सर्वसुविधायुक्त बस स्टैंड, श्रंगेश्वर तीर्थस्थल में घाट निर्माण एवं सौंदर्यीकरण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने झाबुआ जिले में 25 करोड़ की लागत से कई छात्रावास बनाने का ऐलान भी किया। डॉ. यादव ने कहा कि मैं बहुत जल्द झाबुआ में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने आऊंगा। उन्होंने इस बात पर ​खुशी जताई कि डीजे ने हमारे प्राचीन वाद्य यंत्र खत्म कर दिए थे लेकिन झाबुआ के लोगों ने डीजे प्रतिबंधित कर पुराने वाद्य यंत्रों की गरिमा और संस्कृति बरकरार रखी।