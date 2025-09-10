Patrika LogoSwitch to English

सागर

एमपी में दंपत्ति और पिता पुत्र सहित 4 तीर्थ यात्रियों की दर्दनाक मौत, उजड़ गया परिवार

Sagar Car Accident- एमपी में बुधवार को 4 तीर्थ यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई । इनमें एक दंपत्ति और पिता पुत्र हैं।

सागर

deepak deewan

Sep 10, 2025

Sagar Car Accident- एमपी में बुधवार को 4 तीर्थ यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई । इनमें एक दंपत्ति और पिता पुत्र हैं। सागर में नेशनल हाईवे-44 पर उनकी कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। शुखालीपुरा गांव के पास यह हादसा हुआ। दमोह के जबेरा निवासी जैन परिवार शिवपुरी जिले के गोलाकोट तीर्थ जा रहा थे लेकिन रास्ते में दुर्घटना हो गई। तेज रफ्तार ट्रक, कार को बाजू से टक्कर मारते हुए चला गया। दुर्घटना में जबेरा की 35 साल की ऋतु जैन और गढ़ाकोटा के 32 साल के सुपेंद्र जैन की मौके पर ही मौत हो गई। 40 साल के सचिन जैन और उनके ढाई साल के पुत्र अक्ष की इलाज के दौरान मौत हुई।

पुलिस ने बताया कि कार नंबर एमपी 20 जेडएच 1670 हादसे का शिकार हुई। कार सवार होकर ललितपुर होते हुए शिवपुरी जा रहे थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही मालथौन पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को मालथौन अस्पताल भेजा। राहगीरों ने कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला।

मालथौन थाना प्रभारी अशोक यादव के अनुसार केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

Updated on:

10 Sept 2025 08:44 pm

Published on:

10 Sept 2025 08:36 pm

सागर / एमपी में दंपत्ति और पिता पुत्र सहित 4 तीर्थ यात्रियों की दर्दनाक मौत, उजड़ गया परिवार

