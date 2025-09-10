एमपी में दंपत्ति और पिता पुत्र सहित 4 तीर्थ यात्रियों की दर्दनाक मौत, उजड़ गया परिवार

Sagar Car Accident- एमपी में बुधवार को 4 तीर्थ यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई । इनमें एक दंपत्ति और पिता पुत्र हैं। सागर में नेशनल हाईवे-44 पर उनकी कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। शुखालीपुरा गांव के पास यह हादसा हुआ। दमोह के जबेरा निवासी जैन परिवार शिवपुरी जिले के गोलाकोट तीर्थ जा रहा थे लेकिन रास्ते में दुर्घटना हो गई। तेज रफ्तार ट्रक, कार को बाजू से टक्कर मारते हुए चला गया। दुर्घटना में जबेरा की 35 साल की ऋतु जैन और गढ़ाकोटा के 32 साल के सुपेंद्र जैन की मौके पर ही मौत हो गई। 40 साल के सचिन जैन और उनके ढाई साल के पुत्र अक्ष की इलाज के दौरान मौत हुई।