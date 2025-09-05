Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी के आईएएस की बड़ी उपलब्धि, खास काम के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान

IAS Kamlesh Bhargava - मध्यप्रदेश के एक आईएएस को बड़ी उपलब्धि मिली है। आईएएस कमलेश भार्गव को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है।

भोपाल

deepak deewan

Sep 05, 2025

IAS Kamlesh Bhargava honored at international level
IAS Kamlesh Bhargava honored at international level

IAS Kamlesh Bhargava - मध्यप्रदेश के एक आईएएस को बड़ी उपलब्धि मिली है। आईएएस कमलेश भार्गव को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। उनका नाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। प्रदेश के मुरैना के जिला पंचायत सीईओ के रूप में पदस्थ आईएएस कमलेश भार्गव को नशे के खिलाफ की गई कोशिशों और कार्यक्रमों के कारण अंतरराष्ट्रीय सम्मान दिया गया। उन्होंने दतिया जिले में नशे के खिलाफ जबर्दस्त अभियान चलाया था जिसका व्यापक प्रभाव भी पड़ा था। इस खास काम के लिए आईएएस कमलेश भार्गव को पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। उनकी इस उपलब्धि पर दतिया और मुरैना जिले में खासी खुशी जताई जा रही है। नशे के खिलाफ ऐसे अभियान चलाते रहने के लिए लोग उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं।

जिला पंचायत मुरैना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश भार्गव ने जिला पंचायत दतिया में रहने के दौरान नशाखोरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। लोगों को नशे का शिकार होने से बचाने के​ लिए उन्होंने अनेक कार्यक्रम शुरु किए। आइएएस कमलेश भार्गव की इस पहल का असर भी दिखा। दतिया में नशाखोरी के खिलाफ जबर्दस्त माहौल बन गया था।

बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लंदन में नाम

दतिया जिले में नशे के खिलाफ जबर्दस्त काम के कारण आइएएस कमलेश भार्गव का नाम बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लंदन में दर्ज किया गया। वर्ष 2023-24 में उनके नवाचार और अभिनव कार्यों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। 'नशा मुक्त भारत अभियान' में उनके इस उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें दिल्ली में सम्मानित किया गया।

Published on:

05 Sept 2025 08:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के आईएएस की बड़ी उपलब्धि, खास काम के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान

पत्रिका कनेक्ट