एमपी के आईएएस की बड़ी उपलब्धि, खास काम के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान

IAS Kamlesh Bhargava - मध्यप्रदेश के एक आईएएस को बड़ी उपलब्धि मिली है। आईएएस कमलेश भार्गव को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। उनका नाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। प्रदेश के मुरैना के जिला पंचायत सीईओ के रूप में पदस्थ आईएएस कमलेश भार्गव को नशे के खिलाफ की गई कोशिशों और कार्यक्रमों के कारण अंतरराष्ट्रीय सम्मान दिया गया। उन्होंने दतिया जिले में नशे के खिलाफ जबर्दस्त अभियान चलाया था जिसका व्यापक प्रभाव भी पड़ा था। इस खास काम के लिए आईएएस कमलेश भार्गव को पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। उनकी इस उपलब्धि पर दतिया और मुरैना जिले में खासी खुशी जताई जा रही है। नशे के खिलाफ ऐसे अभियान चलाते रहने के लिए लोग उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं।