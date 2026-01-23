‘ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे’…शिवराज ने पूरा किया वादा, दिव्यांग मित्र को भेंट की ट्राइसाइकिल

शिवराज सिंह चौहान ने पन्नालाल को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल भेंट करते से पहले कहा कि मैं मानता हूं हम सब एक परिवार हैं। परिवार के वो भाई-बहन जो पीछे रह गए, कोई कष्ट परेशानी है तो मदद करनी चाहिए। 4-5 दिन पहले मैं विदिशा गया था तो मैंने पन्नालाल को देखा था, वे खजूर हाथ में उठाकर मेरी गाड़ी तरफ दौड़ पडे़ थे। मैं उनके पास गया, तब मन में यह भाव पैदा हुआ कि गरीबी और परिस्थितियों के कारण कई साथी जिंदगी कष्ट में गुजारते हैं।