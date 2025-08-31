एमपी के दो जिलों का बदलेगा नक्शा, कई गांव होंगे इधर से उधर, आयोग ने मांगी रिपोर्ट

MP Map- मध्यप्रदेश में संभागों, जिलों, तहसीलों के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए परिसीमन आयोग गठित किया गया है। इसके अंतर्गत प्रदेशभर में जहां नई प्रशासनिक इकाइयां बनाने की योजना है वहीं गांवों, कस्बों, शहरों को नए जिलों, तहसीलों से जोड़ने की कवायद भी की जा रही है। प्रदेश के दो जिलों- रीवा और नवगठित मैहर में भी पुनर्गठन के कई प्रस्ताव हैं। कई गांवों को इधर से उधर करने के प्रस्ताव हैं जिससे दोनों जिलों के नक्शे बदल जाएंगे। परिसीमन आयोग ने आधा दर्जन गांवोें को रीवा में मिलाने के संबंध में मैहर प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है।