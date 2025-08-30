एमपी में कई अधिकारियों को हटाया, आदेश नहीं मानने पर वेतन भी रोका

Bhopal News - मध्यप्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत कर्मचारियों, अधिकारियों के थोकबंद तबादले किए गए। भोपाल नगर निगम में भी अधिकारियों, कर्मचारियों को इधर से उधर किया गया। अनेक अधिकारियों को अहम पदों से हटा दिया गया। इनका प्रदेश के अन्य नगर निगमों में ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि दो माह बाद भी कई अधिकारी यहीं जमे हुए हैं। तबादला आदेश नहीं माननेवाले अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है और अब इनपर सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है।अफसरों के तबादले और अधिकारियों की कमी के कारण नागरिकों के दैनंदिन कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं।