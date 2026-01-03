एमपी में नए साल पर निकलेंगी बंपर भर्तियां, मिलेगी सरकारी नौकरी; भरे जाएंगे 44 हजार पद

राज्य सेवा परीक्षा में इस बार 155 पद खाली है। जिसमें राज्य सेवा परीक्षा, वन सेवा परीक्षा, और सहायक प्राध्यापक भर्ती प्रमुख हैं। अपर कलेक्टर के 17 पद और पुलिस डीएसपी के 18 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए एमपीपीएसी के द्वारा 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिसकी आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरु होगी। 10 जनवरी से 9 फरवरी तक आवेदन प्रक्रिया होगी। राज्य सेवा और राज्य वन सेवा की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 26 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार 7 सितंबर 2026 से 12 सितंबर 2026 वाली परीक्षा में शामिल में हो सकेंगे।