3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में नए साल पर निकलेंगी बंपर भर्तियां, मिलेगी सरकारी नौकरी; भरे जाएंगे 44 हजार पद

MP News: मध्यप्रदेश में करीब 44 हजार पदों पर भर्ती की जाएंगी। जिसके लिए एमपीपीएसी और ईएसबी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Jan 03, 2026

mp news

फोटो सोर्स- एआई/पत्रिका

MP News: अगर आप भी मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो जरा ठहर जाइए...साल 2026 आपके लिए बेहद खास हो सकता। इस साल राज्य में अलग-अलग विभागों में करीब 44 हजार पद भरे जाएंगे। एमपीपीएसी और ईएसबी ने कैलेंडर भी जारी कर दिए हैं।

MPPSC में भरे जाएंगे 155 पद

राज्य सेवा परीक्षा में इस बार 155 पद खाली है। जिसमें राज्य सेवा परीक्षा, वन सेवा परीक्षा, और सहायक प्राध्यापक भर्ती प्रमुख हैं। अपर कलेक्टर के 17 पद और पुलिस डीएसपी के 18 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए एमपीपीएसी के द्वारा 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिसकी आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरु होगी। 10 जनवरी से 9 फरवरी तक आवेदन प्रक्रिया होगी। राज्य सेवा और राज्य वन सेवा की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 26 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार 7 सितंबर 2026 से 12 सितंबर 2026 वाली परीक्षा में शामिल में हो सकेंगे।

शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे 30 हजार पद

स्कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए सरकार के द्वारा MP TET के जरिए 30,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। जानकारों की मानें तो वर्तमान में प्रदेश के भीतर वर्ग-1, 2 और 3 के 42,000 से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं। जिसमें 30 हजार पदों को भरने की तैयारी पूरी कर ली गई है।

असिस्टेंट प्रोफेसर के पद भी भरे जाएंगे

राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती तीन चरणों में होगी। जनवरी, जुलाई और अगस्त में ये तीनों परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। कंप्यूटर साइंस विषय के लिए परीक्षा 4 जनवरी को निर्धारित की गई है। तकनीकी शिक्षा में डिप्टी डायरेक्टर, प्रिंसिपल और असिस्टेंट डायरेक्टर के पदों के लिए 22 फरवरी को परीक्षा आयोजित होगी। राज्य अभियांत्रिकी सेवा की परीक्षा 22 मार्च को होगी।

सिंहस्थ के पहले पुलिस भर्ती

सिंहस्थ:2028 को देखते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था को पुख्ता बनाने के लिए पुलिस विभाग बड़ी भर्ती करने की योजना में है। 22,500 पदों पर पुलिसकर्मियों की भर्ती की जानी है। एसआई और एएसआई के 500 पदों पर भर्ती निकाली गई है। जिसकी परीक्षा 9 जनवरी को होगी। इसके आवेदन 27 अक्टूबर से शुरु होंगे। साथ ही 7500 आरक्षकों की भर्ती भी की जाएगी। जो कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच पूरी होगी।


खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 01:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में नए साल पर निकलेंगी बंपर भर्तियां, मिलेगी सरकारी नौकरी; भरे जाएंगे 44 हजार पद

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में कोहरे का कहर, सड़क, ट्रेन और फ्लाइट सेवा प्रभावित

Dense Fog Wreaks Havoc
भोपाल

मौसम का मिजाज: कड़ाके की ठंड की वापसी, इन जिलों में अलर्ट जारी, अगले 2 दिन रहेंगे सर्द

mp weather cold wave alert IMD fog alert western disturbance
भोपाल

इंदौर केस में सबसे बड़ी कार्रवाई, नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव को हटाया

Indore case: Municipal Corporation Commissioner Dilip Yadav removed
भोपाल

दुनिया सत्य नहीं, शक्ति की सुनती है- आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान

RSS chief Mohan Bhagwat
भोपाल

कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर: मकर संक्रांति पर मिल सकती है छुट्टी; कलेक्टर ने भेजा प्रस्ताव

भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.