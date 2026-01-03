एमपी के सीएम मोहन यादव को हटाने की हो रही साजिश, यूपी के सांसद का सनसनीखेज खुलासा

चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सीएम मोहन यादव को हटाने की साजिश हो रही
Chandrashekhar Azad- मध्यप्रदेश में बीजेपी सरकार के मुखिया के रूप में सीएम मोहन यादव दो साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। इस मौके पर उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी अपने विभागों की उपलब्धियां बताने में व्यस्त हैं। ऐसे माहौल में सीएम मोहन यादव को हटाने की साजिश की बात सामने आई है। भोपाल आए यूपी के नगीना के सांसद, आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने यह सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीएम मोहन यादव को अब हटाने की साजिश की जा रही है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जातिगत जनगणना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने संविधान व अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर भी सरकारों पर करारा वार किया
आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम एवं भीम आर्मी की संयुक्त प्रदेश स्तरीय बैठक भोपाल के सिंधु भवन में रखी गई थी। यहां
चंद्रशेखर आजाद ने दलित समाज से अपनी ताकत दिखाने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि शक्ति नहीं दिखाई तो स्थिति नहीं बदलेगी। रोज कोई अपमान करेगा और आप लोग केस दर्ज कराने के लिए भटकते रहेंगे।
आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने जातिगत जनगणना पर सबसे ज्यादा जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब एक महीने में सौ करोड़ लोगों की SIR हो सकती है तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो सकती! चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सरकार यह काम टालने के नित नए बहाने बना रही है। उन्होंने दावा किया कि जातिगत जनगणना कराएं तो एससी-एसटी-ओबीसी और अल्पसंख्यों की आबादी करीब 90 प्रतिशत निकलेगी।
चंद्रशेखर आजाद ने मध्यप्रदेश में पिछड़े वर्ग की स्थिति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने पर भाजपा ने तत्कालीन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था।
भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने कार्यक्रम में एमपी के सीएम मोहन यादव को हटाने की साजिश रचने का सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि पिछड़ों की संख्या के दबाव में इस वर्ग का सीएम तो बना दिया जाता है पर उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता।
चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल मे एक संगठन ने मां-बहन की गंदी गालियां दीं। बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया पर अब उन्हें हटाने की साजिश कर रहे हैं। ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण की बात करते ही उन्हें हटाने के प्रयास किए जाने लगे हैं। जातिगत गालियां दी जाने लगीं हैं।
