एमपी के सीएम मोहन यादव को हटाने की हो रही साजिश, यूपी के सांसद का सनसनीखेज खुलासा

Chandrashekhar Azad- मध्यप्रदेश में बीजेपी सरकार के मुखिया के रूप में सीएम मोहन यादव दो साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। इस मौके पर उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी अपने विभागों की उपलब्धियां बताने में व्यस्त हैं। ऐसे माहौल में सीएम मोहन यादव को हटाने की साजिश की बात सामने आई है। भोपाल आए यूपी के नगीना के सांसद, आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने यह सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीएम मोहन यादव को अब हटाने की साजिश की जा रही है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जातिगत जनगणना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने संविधान व अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर भी सरकारों पर करारा वार किया