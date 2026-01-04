भोपाल मेट्रो को नहीं मिल रहे यात्री, सिर्फ 14 दिन बाद समय और ट्रिप घटाए गए, देखें नया शेड्यूल

भोपाल मेट्रो का नया शेड्यूल कल से होगा लागू (Photo Source- Patrika)
Bhopal Metro New Schedule : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की मेट्रो को अब एक चौथाई पैसेंजर भी नहीं मिल रहे हैं। यही कारण है कि, मेट्रो कॉर्पोरेशन ने शुरुआत के सिर्फ 14 दिन बाद मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव करने के साथ ही ट्रिप भी घटा दी है। अब मेट्रो एम्स स्टेशन से सुबह 09 बजे की बजाय 03 घंटे की देरी से दोपहर 12 बजे शुरू होगी, जबकि यही से शाम साढ़े सात बजे आखिरी ट्रिप चलेगी। नया शेड्यूल 05 जनवरी से लागू होने जा रहा है।
भोपाल मेट्रो का उद्घाटन 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया था। इसके अगले दिन यानी 21 दिसंबर से कमर्शियल रन शुरू हो गया। इस दिन से आम लोग मेट्रो में सफर करने लगे। ऐसे में कमर्शियल रन के पहले दिन मेट्रो में सफर करने को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला था। इस दौरान 6568 पैसेंजर सवार हुए थे।
वहीं, अब एक हजार के आसपास ही यात्री मेट्रो में सवार हो रहे हैं। इस वजह से मेट्रो कॉर्पोरेशन ने टाइमिंग और ट्रिप दोनों में बदलाव कर दिया है।
-मेट्रो अब 3 घंटे देरी से दोपहर 12 बजे से चलेगी।, जबकि रात 7:55 बजे तक इसका संचालन होगा
-शाम 7:30 बजे एम्स से सुभाष नगर के बीच आखिरी मेट्रो दौड़ेगी, जो 25 मिनट में सुभाष नगर स्टेशन पहुंचेंगी।
-पहले की तरह 75 मिनट के अंतराल में मेट्रो मिलेगी। यानी, एक गाड़ी छूटने के बाद दूसरी गाड़ी सवा घंटे बाद ही मिल सकेगी।
-पहले दोनों ओर कुल 17 ट्रिप लगाई जा रही थी, जो घटाकर 13 कर दी गई है।
-एम्स से सुभाषनगर के बीच सात और सुभाषनगर से एम्स के बीच छह ट्रिप लगेगी।
-पहली मेट्रो दोपहर 12 बजे एम्स स्टेशन से शुरू होगी, जो दोपहर 12:40 बजे सुभाषनगर स्टेशन पहुंचेगी।
-आखिरी मेट्रो शाम 7:30 बजे एम्स से शुरू होकर 7:55 बजे सुभाषनगर स्टेशन पर पहुंचेगी।
-21 दिसंबर को मिले 6,568 पैसेंजर।
-22 दिसंबर को मिले 2,896 पैसेंजर।
-23 दिसंबर को मिले 2,163 पैसेंजर।
-24 दिसंबर को मिले 1,787 पैसेंजर।
-25 दिसंबर को मिले 4,264 पैसेंजर।
-26 दिसंबर को मिले 1,473 पैसेंजर।
-27 दिसंबर को मिले 1,200 पैसेंजर।
-28 दिसंबर को मिले 2,349 पैसेंजर।
-29 दिसंबर को मिले 1,100 पैसेंजर।
-30 दिसंबर को मिले 9,67 पैसेंजर।
-31 दिसंबर को मिले 1113 पैसेंजर।
-01 जनवरी को मिले 2,023 पैसेंजर।
-02 जनवरी को मिले 1,065 पैसेंजर।
