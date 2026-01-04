4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल मेट्रो को नहीं मिल रहे यात्री, सिर्फ 14 दिन बाद समय और ट्रिप घटाए गए, देखें नया शेड्यूल

Bhopal Metro New Schedule : अब मेट्रो एम्स स्टेशन से सुबह 09 बजे की बजाय 03 घंटे की देरी से दोपहर 12 बजे शुरू होगी, जबकि यही से शाम साढ़े सात बजे आखिरी ट्रिप चलेगी।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 04, 2026

Bhopal Metro New Schedule

भोपाल मेट्रो का नया शेड्यूल कल से होगा लागू (Photo Source- Patrika)

Bhopal Metro New Schedule : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की मेट्रो को अब एक चौथाई पैसेंजर भी नहीं मिल रहे हैं। यही कारण है कि, मेट्रो कॉर्पोरेशन ने शुरुआत के सिर्फ 14 दिन बाद मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव करने के साथ ही ट्रिप भी घटा दी है। अब मेट्रो एम्स स्टेशन से सुबह 09 बजे की बजाय 03 घंटे की देरी से दोपहर 12 बजे शुरू होगी, जबकि यही से शाम साढ़े सात बजे आखिरी ट्रिप चलेगी। नया शेड्यूल 05 जनवरी से लागू होने जा रहा है।

भोपाल मेट्रो का उद्घाटन 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया था। इसके अगले दिन यानी 21 दिसंबर से कमर्शियल रन शुरू हो गया। इस दिन से आम लोग मेट्रो में सफर करने लगे। ऐसे में कमर्शियल रन के पहले दिन मेट्रो में सफर करने को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला था। इस दौरान 6568 पैसेंजर सवार हुए थे।

अब करीब एक हजार यात्री मेट्रो में हो रहे सवार

वहीं, अब एक हजार के आसपास ही यात्री मेट्रो में सवार हो रहे हैं। इस वजह से मेट्रो कॉर्पोरेशन ने टाइमिंग और ट्रिप दोनों में बदलाव कर दिया है।

ऐसा रहेगा नया शेड्यूल

-मेट्रो अब 3 घंटे देरी से दोपहर 12 बजे से चलेगी।, जबकि रात 7:55 बजे तक इसका संचालन होगा
-शाम 7:30 बजे एम्स से सुभाष नगर के बीच आखिरी मेट्रो दौड़ेगी, जो 25 मिनट में सुभाष नगर स्टेशन पहुंचेंगी।
-पहले की तरह 75 मिनट के अंतराल में मेट्रो मिलेगी। यानी, एक गाड़ी छूटने के बाद दूसरी गाड़ी सवा घंटे बाद ही मिल सकेगी।
-पहले दोनों ओर कुल 17 ट्रिप लगाई जा रही थी, जो घटाकर 13 कर दी गई है।
-एम्स से सुभाषनगर के बीच सात और सुभाषनगर से एम्स के बीच छह ट्रिप लगेगी।

अब ये रहेगी टाइमिंग

-पहली मेट्रो दोपहर 12 बजे एम्स स्टेशन से शुरू होगी, जो दोपहर 12:40 बजे सुभाषनगर स्टेशन पहुंचेगी।
-आखिरी मेट्रो शाम 7:30 बजे एम्स से शुरू होकर 7:55 बजे सुभाषनगर स्टेशन पर पहुंचेगी।

किस दिन कितने पैसेंजर मिले

-21 दिसंबर को मिले 6,568 पैसेंजर।

-22 दिसंबर को मिले 2,896 पैसेंजर।

-23 दिसंबर को मिले 2,163 पैसेंजर।

-24 दिसंबर को मिले 1,787 पैसेंजर।

-25 दिसंबर को मिले 4,264 पैसेंजर।

-26 दिसंबर को मिले 1,473 पैसेंजर।

-27 दिसंबर को मिले 1,200 पैसेंजर।

-28 दिसंबर को मिले 2,349 पैसेंजर।

-29 दिसंबर को मिले 1,100 पैसेंजर।

-30 दिसंबर को मिले 9,67 पैसेंजर।

-31 दिसंबर को मिले 1113 पैसेंजर।

-01 जनवरी को मिले 2,023 पैसेंजर।

-02 जनवरी को मिले 1,065 पैसेंजर।

ये भी पढ़ें

एमपी में दो दिन सावधान! घने कोहरे के साथ कोल्ड वेव का अलर्ट जारी
भोपाल
Cold Wave And Dense Fog Alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Jan 2026 12:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल मेट्रो को नहीं मिल रहे यात्री, सिर्फ 14 दिन बाद समय और ट्रिप घटाए गए, देखें नया शेड्यूल

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सात रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरेगा 100 करोड़ का आरओबी

mp news 100 crore ROB will pass over seven railway tracks
भोपाल

एमपी में दो दिन सावधान! घने कोहरे के साथ कोल्ड वेव का अलर्ट जारी

Cold Wave And Dense Fog Alert
भोपाल

खुशखबरी! बोत्सवाना से आने वाले हैं चीते, लेकिन क्या एमपी तैयार है?

Botswana Cheetah in MP
Patrika Special News

अखंड भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है.. सद्भावना बैठक में बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत

RSS प्रमुख मोहन भागवत
राष्ट्रीय

कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का बड़ा बयान, भगवान शिव से की इस संगठन की तुलना

कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने भगवान शिव से की संघ की तुलना
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.