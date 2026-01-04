4 जनवरी 2026,

भोपाल

सात रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरेगा 100 करोड़ का आरओबी

MP News: निशातपुरा रेलवे ओवरब्रिज इस साल नवंबर तक तैयार हो जाएगा। करीब 100 करोड़ रुपए से बनने वाला आरओबी नए और पुराने शहर को जोड़ेगा।

Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Jan 04, 2026

mp news 100 crore ROB will pass over seven railway tracks

100 crore ROB will pass over seven railway tracks (फोटो सोर्स:@RailMinIndia)

MP News: निशातपुरा रेलवे ओवरब्रिज(ROB) इस साल नवंबर तक तैयार हो जाएगा। करीब 100 करोड़ रुपए से बनने वाला आरओबी नए और पुराने शहर को जोड़ेगा। इससे करीब 9 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। शनिवार को मंत्री विश्वास सारंग ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। ये देश का पहला ऐसा आरओबी होगा, जो एकसाथ 7 रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरेगा।

बनाई गई कमेटी

यह आरओबी भोपाल स्टेशन के प्लेटफार्म-1 से छोला खेड़ापति हनुमान मंदिर तक पहुंचेगा। पीडब्ल्यूडी, रेलवे, एफसीआइ सहित संबंधित विभागों में समन्वय के लिए एक कमेटी बनाई गई है ताकि, निर्माण कार्य में कोई अड़चन न आए और यह जल्दी बन जाए।

रेलवे स्टेशन पर आना होगा आसान

आरओबी के बनने के बाद करोंद, बैरसिया, बैरागढ़, विदिशा से आने वाले लोग आसानी से भोपाल रेलवे स्टेशन आ-जा सकेंगे। पुराने शहर से किसी को भेल इलाके में जाना होगा तो यह आरओबी काफी फायदेमंद रहेगा। अरेरा कॉलोनी, शाहपुरा समेत कई इलाकों से आना-जाना आसान हो जाएगा। भविष्य में यही आरओबी एयरपोर्ट तक आने-जाने के लिए भी उपयोग आ सकेगा।

2 नदियों पर नए ब्रिज, 5 बायपास और 3 ROB बनेंगे

पांच बायपास रोड, दो नदियों पर नए पुल और रेल लाईनी पर तीन नए ओवरब्रिज अशोकनगर जिले की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाएंगे। इससे वाहन चालकों को आबादी क्षेत्रों में आवाजाही की समस्या तो खत्म होगी ही, साथ रेलवे क्रॉसिंग पर भी निकलने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए जिले में निर्माण कार्य चल रहे है, जो साल 2026 मैं तैयार हो जाएंगे।

नए साल में मिलेंगी ’50 सड़कों’ की सौगात

लोक निर्माण विभाग भिंड के ग्रामीण क्षेत्रों में 56 गांवों को नए साल में पक्की सड़कों की सौगात देने की तैयारी में है। 80 प्रतिशत कार्य पूर्व में कराया जा चुका है। लोक निर्माण विभाग के पिछले तीन साल में कुल 56 सड़क निर्माण (Paved Roads Construction) कार्य स्वीकृत हुए हैं, जिनकी लंबाई 187.89 किलोमीटर और लागत 53.50 करोड़ रुपएसे अधिक है। एक दर्जन से अधिक कार्य तो वर्ष 2025 में ही स्वीकृत हुए हैं। जिनमें से अधिकांश में निविदा प्रक्रियाधीन है।

Published on:

04 Jan 2026 11:30 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सात रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरेगा 100 करोड़ का आरओबी

