‘पश्चिमी विक्षोभ’ ने फिर ली करवट, 9 जिलों में बारिश के आसार

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ का असर भी देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में 26 जनवरी से एक और पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित कर सकता है। स्ट्रांग सिस्टम के चलते प्रदेश में भी बारिश होने की संभावना है।