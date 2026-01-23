23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

‘पश्चिमी विक्षोभ’ ने फिर ली करवट, 9 जिलों में बारिश के आसार

Weather Update: मध्यप्रदेश के 9 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Jan 23, 2026

Weather Update

फोटो सोर्स- पत्रिका

Weather Update: मध्यप्रदेश में कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पर ब्रेक लगा हुआ है। राजधानी भोपाल समेत कई अन्य जिलों में गुरुवार से ही बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने 9 जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा पारा शहडोल के कल्याणपुर में दर्ज किया गया।

इन जिलों में बारिश का अनुमान

मौसम विभाग के द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, प्रदेश के ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में बारिश का अनुमान जताया गया है।

पश्चिमी विक्षोभ ने बदला मौसम

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ का असर भी देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में 26 जनवरी से एक और पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित कर सकता है। स्ट्रांग सिस्टम के चलते प्रदेश में भी बारिश होने की संभावना है।

घने कोहरे का भी अनुमान

मौसम विभाग ने ग्वालियर, दतिया, मुरैना, श्योपुर, भिंड, पन्ना, छतरपुर, निवाड़ी और टीकमगढ़ जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

शहडोल में सबसे कम पारा

सबसे कम पारा शहडोल के कल्याणपुर में दर्ज किया गया है। यहां पर 5.3 डिग्री सेल्यसियस पारा दर्ज किया गया। ऐसे ही शिवपुरी में 8 डिग्री सेल्सियस, सतना, चित्रकूट और रीवा में 8.4, कटनी के करौंदी में 8.6 डिग्री और छतरपुर के खजुराहो में 9.4 डिग्री सेल्यिसय पारा दर्ज किया गया।

वहीं, प्रदेश के 5 बड़े शहरों की बात करें तो ग्वालियर में 9 डिग्री सेल्सियस, जबलपुर में 10.9 डिग्री, भोपाल में 11.2 डिग्री, इंदौर में 13.6 डिग्री और उज्जैन 13.8 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Jan 2026 05:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘पश्चिमी विक्षोभ’ ने फिर ली करवट, 9 जिलों में बारिश के आसार

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे’…शिवराज ने पूरा किया वादा, दिव्यांग मित्र को भेंट की ट्राइसाइकिल

Shivraj Singh Chouhan
भोपाल

दादा शिवराज ने पोती को दिया ‘देवी’ का नाम, यहां जानें इसके खूबसूरत मायने

Shivraj Singh Chouhan grand Daughter and Kartikey Daughter Ila
भोपाल

हमारे वक्त में क्राइम ‘जमीन, जमींदार थे…’ आज महिला अपराध सबसे ज्यादा- पूर्व बागी मलखान सिंह

Chambal ki Dusri Kahani Episode - 1 Malkhan ki Baghawat Atmsamarpan aur badalte daur me crime ki badalti tasveer
Patrika Special News

’27 जनवरी’ को 8 लाख बैंककर्मी हड़ताल पर, 5-डे वर्किंग की मांग

bank holiday
भोपाल

बोर्ड परीक्षा में नया नियम: अब स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स की भी होगी चेकिंग

MP Board exam 2026
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.