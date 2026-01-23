‘पश्चिमी विक्षोभ’ ने फिर ली करवट, 9 जिलों में बारिश के आसार

फोटो सोर्स- पत्रिका
Weather Update: मध्यप्रदेश में कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पर ब्रेक लगा हुआ है। राजधानी भोपाल समेत कई अन्य जिलों में गुरुवार से ही बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने 9 जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा पारा शहडोल के कल्याणपुर में दर्ज किया गया।
मौसम विभाग के द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, प्रदेश के ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में बारिश का अनुमान जताया गया है।
पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ का असर भी देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में 26 जनवरी से एक और पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित कर सकता है। स्ट्रांग सिस्टम के चलते प्रदेश में भी बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग ने ग्वालियर, दतिया, मुरैना, श्योपुर, भिंड, पन्ना, छतरपुर, निवाड़ी और टीकमगढ़ जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
सबसे कम पारा शहडोल के कल्याणपुर में दर्ज किया गया है। यहां पर 5.3 डिग्री सेल्यसियस पारा दर्ज किया गया। ऐसे ही शिवपुरी में 8 डिग्री सेल्सियस, सतना, चित्रकूट और रीवा में 8.4, कटनी के करौंदी में 8.6 डिग्री और छतरपुर के खजुराहो में 9.4 डिग्री सेल्यिसय पारा दर्ज किया गया।
वहीं, प्रदेश के 5 बड़े शहरों की बात करें तो ग्वालियर में 9 डिग्री सेल्सियस, जबलपुर में 10.9 डिग्री, भोपाल में 11.2 डिग्री, इंदौर में 13.6 डिग्री और उज्जैन 13.8 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया है।
