हमारे वक्त में क्राइम ‘जमीन, जमींदार थे…’ आज महिला अपराध सबसे ज्यादा- पूर्व बागी मलखान सिंह

ये कहानियां सत्ता की लालसा की नहीं हैं, उस आत्मसंघर्ष की दास्तानें हैं, जिनमें इंसान अपने सबसे काले लेकिन सच्चाई के लिए बंदूकों के साथ बीते अतीत से बाहर निकलकर समाज के सामने खुद को नये सलीकों में गढ़ रहे हैं। किसी की पत्नी सरपंच है, तो सरपंच पति दस्यु सरगना परदे के पीछे गांव की तस्वीर बदलने का काम कर रहा है। कोई खुद कुर्सी पर बैठकर उस जमीन का कर्ज चुकाना चाहता है, जिसे कभी उसने गोलियों से छलनी-छलनी कर दिया था। तो कोई बता रहा है आज कैसे क्राइम का...अपराधों का स्वरूप बदला है...