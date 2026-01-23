23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

भोपाल

दादा शिवराज ने पोती को दिया इस देवी का नाम, यहां जानें इसके खूबसूरत मायने

Shivraj Singh Chouhan Grand Daughte Name: शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पोती का नाम रखा इला, जानें कौन सी देवी हैं इला और क्या है इस खूबनसूरत नाम के मायने...

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Jan 23, 2026

Shivraj Singh Chouhan grand Daughter and Kartikey Daughter Ila

Shivraj Singh Chouhan grand Daughter and Kartikey Daughter Ila(photo:patrika)

Shivraj Singh Grand Daughter Name: मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय पिता बन गए। दादा शिवराज सिंह चौहान ने जब वीडियो शेयर कर ये खबर दी, तो सोशल मीडिया यूजर्स की खुशी के चहेरे भी खिले दिखे। सभी की ओर से बधाइयों का तांता लग गया कि उनके घर लाड़ली लक्ष्मी आई है।

कार्तिकेय की मुस्कान में छिपी दिखी दुनिया भर की खुशी

कार्तिकेय और अमानत की बेटी के जन्म की खुशियां कार्तिकेय के चेहरे पर साफ नजर आई…जैसे पहली संतान के जन्म पर हर पिता महसूस करता है… जैसे सारी दुनिया की खुशियां उन्हें मिल गईं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ये खुशी आप भी देख सकते हैं।

बीच में कार्तिकेय बाएं दादी साधना सिंह और दाएं दादा शिवराज

वीडियो में कार्तिकेय अपनी बेटी को गोद में लिए उसे निहार रहे हैं। तो दादी साधना सिंह और दादा शिवराज की खुशियां भी आसमान पर हैं।

शिवराज ने एक्स पर शेयर की खुशियां

शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार की रात अपने X अकाउंट पर अपनी पोती से जुड़ा एक भावुक वीडियो शेयर किया। उस पोस्ट में शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि, 'हमारे घर आज लाडली लक्ष्मी आई है। कार्तिकेय पिता बन गए और अमानत मां। कोकिला अब दादी जी हैं और मैं दादा। कुणाल और ऋद्धि चाचा और चाची। अनुपम जी नाना, रुचिता जी नानी और आर्यन मामा बन गए हैं। 2025 में हमारे घर दो बेटियां आईं- अमानत और ऋद्धि। 2026 में फिर बेटी इला (ILA Name Meaning in Hindi) का शुभ आगमन हुआ। आगे उन्होंने लिखा 'स्वागतम लक्ष्मी।' जीहां आपने सही पढ़ा 'इला'। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पोती का नाम इला रखा है।

यहां पढ़ें इला शब्द के खूबसूरत मायने (ILA Name Meaning in Hindi)

जिसका अर्थ मुख्य रूप से पृथ्वी, वाणी और उर्वरता की देवी से जुड़ा है, जो वैदिक साहित्य में 'इदा' के रूप में भी जानी जाती हैं और सरस्वती तथा भारती के साथ पूजी जाती हैं। पुराणों के अनुसार, इला वैवस्वत मनु की पुत्री और बुध देवता की पत्नी हैं, जिनसे पुरूरवा का जन्म हुआ था। आसान शब्दों में कहना होगा कि इला का संबंध शक्ति, पवित्रता और सुंदरता से है। संस्कृत के अलावा यह नाम हिब्रू, और फिनिश जैसी विभिन्न भाषाओं से जुड़ा है, जहां इस शब्द को शक्ति, सहनशक्ति और आनंद का प्रतीक माना जाता है।

इला नाम के कई अर्थ (ILA Name Meaning in Hindi)

  • पृथ्वी- भूमि या धरती
  • वाणी/सरस्वती- ज्ञान और वाणी की देवी।
  • पार्वती- शिव की पत्नी का एक नाम।
  • मनु की पुत्री- पौराणिक कथाओं में मनु की पुत्री।
  • बुद्धिमती स्त्री, बुद्धिमान महिला।
  • प्रदेश/भूखंड- अरबी मूल से, एक क्षेत्र या भूभाग।
  • आराम/नेकी- सुकून, भलाई, या दिव्य पदार्थ।
  • एक संख्या: वैदिक साहित्य में 'एक' की संख्या का रूप।

जानें शिवराज ने क्या बताया इला नाम का अर्थ (ILA Name Meaning in Hindi)

कृषि मंत्री ने बताया कि 'इला' का अर्थ धरती या पृथ्वी होता है। वह धरती जो सबको जीवन देती है, सबका पालन-पोषण करती है और बिना भेदभाव सबको आश्रय देती है। उन्होंने कहा कि जैसे पृथ्वी सभी का ध्यान रखती है, वैसे ही वे कामना करते हैं कि उनकी पोती इला भी उद्देश्यपूर्ण, करुणामय और सार्थक जीवन जिए। इस अवसर पर लगाए गए वट वृक्ष का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह वृक्ष पक्षियों, जीव-जंतुओं और कीट-पतंगों को जीवन देता है, ठीक वैसे ही जैसे धरती सभी का सहारा बनती है।

DNA TEST खोलेगा राज, पत्नी ने पति को चीट किया या नहीं?
भोपाल
DNA Test

23 Jan 2026 05:11 pm

