दादा शिवराज ने पोती को दिया इस देवी का नाम, यहां जानें इसके खूबसूरत मायने

शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार की रात अपने X अकाउंट पर अपनी पोती से जुड़ा एक भावुक वीडियो शेयर किया। उस पोस्ट में शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि, 'हमारे घर आज लाडली लक्ष्मी आई है। कार्तिकेय पिता बन गए और अमानत मां। कोकिला अब दादी जी हैं और मैं दादा। कुणाल और ऋद्धि चाचा और चाची। अनुपम जी नाना, रुचिता जी नानी और आर्यन मामा बन गए हैं। 2025 में हमारे घर दो बेटियां आईं- अमानत और ऋद्धि। 2026 में फिर बेटी इला (ILA Name Meaning in Hindi) का शुभ आगमन हुआ। आगे उन्होंने लिखा 'स्वागतम लक्ष्मी।' जीहां आपने सही पढ़ा 'इला'। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पोती का नाम इला रखा है।