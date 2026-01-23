DNA TEST खोलेगा राज, पत्नी ने पति को चीट किया या नहीं?

DNA Test: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पत्नी द्वारा बच्ची के डीएनए टेस्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने जबलपुर कुटुंब न्यायालय के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें बच्ची का डीएनए टेस्ट कराने के निर्देश दिए गए थे। कोर्ट ने कहा कि यदि पत्नी डीएनए सैंपल देने से इनकार करती है, तो कुटुंब न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के तहत प्रतिकूल अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र होगा। हाईकोर्ट ने माना कि यह साधारण मामला नहीं है। पति की ओर से पत्नी तक पहुंच न होने संबंधी ठोस दलीलें प्रस्तुत की गई हैं। ऐसे में सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए डीएनए टेस्ट आवश्यक है।