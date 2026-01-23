घर की ये चीजें बढ़ा रहीं आपका Electricity Bill, और महंगी होगी बिजली

Electricity Bill Expensive: घर में डिवाइस चार्जिंगं बाल सुखाने की मशीन और खाना बनाने के लिए बिजली उपकरणों के इस्तेमाल ने आपका बिजली बिल बढ़ा दिया है। पहले शहर में हर साल 1300 यूनिट बिजली का इस्तेमाल होता था जो बढ़कर 2000 तक पहुंच गया है। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 तैयार करते समय यह बातें सामने आई है कि छोटे से छोटे घर में बिजली के इस्तेमाल करने वाले उपकरणों की संख्या पहले से चार गुना तक ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा नेटवर्क में भी दो गुना तक इजाफा करना होगा। प्रतिदिन मेंटेनेंस के नाम पर किए जाने वाले सुधार और मरम्मत कार्य इसी एक्सरसाइज का हिस्सा हैं।