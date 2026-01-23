23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

भोपाल

घर की ये चीजें बढ़ा रहीं आपका Electricity Bill, और महंगी होगी बिजली

Electricity Bill Hike:

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Jan 23, 2026

Electricity will be expensive

Electricity will be expensive (patrika file photo)

Electricity Bill Expensive: घर में डिवाइस चार्जिंगं बाल सुखाने की मशीन और खाना बनाने के लिए बिजली उपकरणों के इस्तेमाल ने आपका बिजली बिल बढ़ा दिया है। पहले शहर में हर साल 1300 यूनिट बिजली का इस्तेमाल होता था जो बढ़कर 2000 तक पहुंच गया है। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 तैयार करते समय यह बातें सामने आई है कि छोटे से छोटे घर में बिजली के इस्तेमाल करने वाले उपकरणों की संख्या पहले से चार गुना तक ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा नेटवर्क में भी दो गुना तक इजाफा करना होगा। प्रतिदिन मेंटेनेंस के नाम पर किए जाने वाले सुधार और मरम्मत कार्य इसी एक्सरसाइज का हिस्सा हैं।

योजनाएं अब 2030 से 2047 की खपत के आधार पर

रिटायर्ड चीफ इंजीनियर पॉवर मैनेजमेंट कंपनी वीकेएस परिहार के अनुसार नेशनल पॉलिसी में भविष्य की खपत स्पष्ट कर दी है। 2030 तक प्रति व्यक्ति 2000 यूनिट सालाना तो 2047 तक ये 4000 यूनिट होगी। अब बिजली कंपनियों के सामने इसी खपत को पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की चुनौती है। अभी आइपीडीएस योजना के तहत बिजली इंफ्रा के काम हो रहे हैं। इसमें अब भविष्य की खपत के आधार पर बदलाव कर जमीन पर काम होगा।

70 लाख यूनिट रोजाना खपत

भोपाल शहर में इस समय सामान्य दिनों में 70 से 80 लाख यूनिट के बीच बिजली (Electricity Bill Expensive) की खपत होती है। विशेष दिनों में 95 लाख यूनिट तक पहुंचती है। शहरी आबादी 23 लाख के अनुसार एक साल में एक व्यक्ति करीब 1300 यूनिट बिजली की खपत करता है। नेशनल पॉलिसी के तहत 2030 तक रोजाना प्रति व्यक्ति एक से डेढ़ यूनिट तक बिजली खपत बढ़ा देगा।

सर्वे में ये बातें सामने आईं

भोपाल में अगले चार साल में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 700 यूनिट तक बढ़ जाएगी। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 के तहत 2030 तक प्रति व्यक्ति 2000 यूनिट बिजली (Electricity Bill Expensive) की खपत तय की है। पॉलिसी पर अभी सुझाव आपत्ति की प्रक्रिया की जा रही है। शहर में अभी ये 1300 यूनिट के करीब है। बिजली उपकरणों के बढ़ते उपयोग से बिजली खपत बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। आगामी समय में बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर इसी बढ़ती खपत (Electricity Bill Expensive) के अनुमान के आधार पर विकसित किया जाएगा। 2047 तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत 4000 यूनिट से अधिक हो जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Updated on:

23 Jan 2026 10:41 am

Published on:

23 Jan 2026 10:40 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / घर की ये चीजें बढ़ा रहीं आपका Electricity Bill, और महंगी होगी बिजली

