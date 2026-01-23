फैशन डिजाइनर के शोषण के आरोपों में फंसे एआइजी मिश्रा PHQ का बड़ा एक्शन

MP News: भ्रष्ट आचरण और लाखों रुपए हड़पने के आरोप में फंसे सीआइडी शाखा में पदस्थ एआइजी राजेश मिश्रा को पीएचक्यू से हटा दिया गया है। उन्हें पुलिस ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (पीटीआरआइ) भेजा है। उनकी जगह संतोष सिंह भदौरिया को तैनात किया गया। बता दें, मिश्रा पर लगे आरोपों की पुलिस मुख्यालय द्वारा जांच करवाई जा रही है। जो अंतिम और महत्वपूर्ण चरण में है। सबसे खास बात यह है कि उनकी जांच सीआइडी शाखा ही कर रही है। जहां वे पदस्थ थे।