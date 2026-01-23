फैशन डिजाइनर के शोषण के आरोपों में फंसे एआइजी मिश्रा PHQ का बड़ा एक्शन

फोटो पत्रिका
MP News: भ्रष्ट आचरण और लाखों रुपए हड़पने के आरोप में फंसे सीआइडी शाखा में पदस्थ एआइजी राजेश मिश्रा को पीएचक्यू से हटा दिया गया है। उन्हें पुलिस ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (पीटीआरआइ) भेजा है। उनकी जगह संतोष सिंह भदौरिया को तैनात किया गया। बता दें, मिश्रा पर लगे आरोपों की पुलिस मुख्यालय द्वारा जांच करवाई जा रही है। जो अंतिम और महत्वपूर्ण चरण में है। सबसे खास बात यह है कि उनकी जांच सीआइडी शाखा ही कर रही है। जहां वे पदस्थ थे।
जांच प्रभावित न हो इसलिए उन्हें पीएचक्यू से बाहर पीटीआरआइ भेजा गया। मिश्रा के खिलाफ राजस्थान की एक फैशन डिजाइनर ने 30.59 लाख रुपए ठगने सहित शारीरिक व मानसिक शोषण के भी आरोप लगाए। डीजीपी व सीएस को भेजी शिकायत में एआइजी मिश्रा के चैट व अन्य साक्ष्य भी दिए गए थे।
जांच पीड़िता ने 31 अक्टूबर को डीजीपी-सीएस से शिकायत की थी। तीन माह बाद भी मामले की जांच नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। इसको लेकर पीडि़ता ने लगातार पीएचक्यू की जांच पर सवाल खड़े किए हैं। इसी के साथ पीडि़त पक्ष द्वारा कार्रवाई नहीं होने पर डीजीपी को लीगल नोटिस भी भेजा गया है।
