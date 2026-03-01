MP Cabinet Big Decisions: सिंहस्थ-2028 के लिए फोरलेन रोड, किसानों को बोनस, जल अभियान की सौगात

चेतन कश्यप ने बताया कि इस बैठक में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। इसमें सबसे अहम बदनावर से टिमरनी फोरलेन जो थांदला के पास आदिवासी अंचल में है, इसे फोरलेन सड़क को दिल्ली-मुंबई 8 लेन को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है। जो 3839 करोड़ की लागत से फोरलेन सड़क बनेगी। सिंहस्थ के दौरान राजस्थान और गुजरात से कनेक्टिविटी का आधार बनेगी। यह सौगात केंद्रीय कैबिनेट ने मध्यप्रदेश को सौगात दी है, जिसे 2027 तक सिंहस्थ के पहले निर्माण पूरा करने की प्रस्तावना दी गई है। इससे उज्जैन महाकाल दर्शन (Ujjain Mahakal) करने आने वाले लोगों को काफी राहत होगी।