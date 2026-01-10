क्वार्टर फाइनल में हुए रोमांचक मुकाबले, ताज स्टार और टाइटन क्लब सेमीफाइनल में पहुंचा

पं. दीनदयाल उपाध्याय राज्यस्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल के दो मुकाबलों ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। दोनों मैच गोल रहित ड्रॉ पर समाप्त होने के बाद ट्राई ब्रेकर में फैसला हुआ, जिसमें ताज स्टार क्लब और टाइटन क्लब ने जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

पहले मैच में ताज स्टार क्लब का मुकाबला टीकमगढ़ से हुआ। पहले हाफ में दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। 13वें मिनट में टीकमगढ़ के जाकिर को गोल करने का सुनहरा मौका मिला, लेकिन वे इसे भुना नहीं सके। 16वें मिनट में ताज स्टार के फॉरवर्ड जाफर ने भी गोल का अवसर गंवा दिया। पहले हाफ 0-0 पर समाप्त हुआ। दूसरे हाफ में भी दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन मजबूत रक्षा पंक्ति के कारण कोई गोल नहीं हुआ। 17वें मिनट में ताज स्टार के नबी को रफ प्ले के लिए पीला कार्ड, 20वें मिनट में टीकमगढ़ के प्रकाश को फाउल पर पीला कार्ड और 25वें मिनट में ताज स्टार के खिलाडी को भी पीला कार्ड मिला। मैच 0-0 पर खत्म होने के बाद ट्राई ब्रेकर में ताज स्टार ने 5-4 से जीत हासिल की।

दूसरे मैच में टाइटन क्लब ने विदिशा का सामना किया। पहले हाफ में विदिशा के खिलाड़ी दीशांत, राहुल, यश और अरमान ने गेंद पर पूरा नियंत्रण रखा और शानदार खेल दिखाया। टाइटन क्लब के शहबाज, गोलू, अनमोल, गौरव और हर्ष ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। हाफ 0-0 पर रहा। दूसरे हाफ में विदिशा ने कई अच्छे मौके बनाए, लेकिन गोल नहीं कर सके। 19वें और 21वें मिनट में टाइटन क्लब के खिलाड़ियों ने भी गोल के अवसर गंवाए। मैच अमित समय तक 0-0 रहा। ट्राईब्रेकर में टाइटन क्लब ने 3-0 से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई।

टूर्नामेंट प्रभारी एमएल. यादव और सचिव बलबंत राठौर ने जानकारी दी कि शनिवार को दो सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल टाइटन क्लब और क्रिश्चन क्लब दोपहर 1:30 बजे और दूसरा ताज स्टार और मून स्टार के बीच शाम 3.30 बजे होगा।