10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

सागर

रिफाइनरी के बाजू से प्लांट बनाने नो-डेवलपमेंट जोन का नियम नहीं, ग्रामीणों को रोका जा रहा कार्य करने से

नो-डेवलपमेंट जोन खत्म नहीं हुआ, तो होगा उग्र आंदोलन, सौंपा ज्ञापन

2 min read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Jan 10, 2026

If the no-development zone is not abolished, there will be a fierce movement, memorandum submitted

तहसील में प्रदर्शन करते हुए

बीना. बीपीसीएल बीना रिफाइनरी के पास पांच किमी का नो-डेवलपमेंट जोन घोषित किया गया है, जिससे आसपास के ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों को निर्माण कार्य नहीं करने दिया जा रहा है और रिफाइनरी के बाजू में रिफाइनरी विस्तार के लिए अस्थायी प्लांट लगाए गए हैं, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। इसके विरोध में शुक्रवार को सभी दलों के कार्यकर्ताओं, ग्रामीणों ने पीएम, सीएम के नाम तहसीलदार अंबर पंथी को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2009 में कलेक्टर ने रिफाइनरी के आसपास पांच किलोमीटर में नो-डेवलपमेंट जोन बनाकर निर्माण और विकास संबंधी गतिविधियों को रोक दिया है। इस विवादस्पद आदेश का कोई विधिक आधार नहीं है। तत्कालीन संचालक नगर तथा ग्राम निवेश मप्र शासन केके सिंह ने पत्र क्रमांक 5218/विपो-132, 29 जून 2000 में नो-डेवलपमेंट जोन बनाने संबंधी प्रस्ताव को निरस्त करने का अभिमत दिया था, लेकिन फिर भी कलेक्टर ने आदेश पारित किया। इस आदेश के कारण सैकड़ों ग्रामीण अपने मौलिक एवं संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। इस जोन में शामिल ग्रामीण घर का छप्पर तक नहीं बना पाते हैं और यदि बनाने का या सुधारने का प्रयास करते हैं, तो रिफाइनरी प्रबंधन के द्वारा उनकी शिकायत दर्ज करा दी जाती है। वहीं, दूसरी ओर रिफाइनरी विस्तार के नाम पर इस क्षेत्र में कई उद्योग और प्लांट लगवाए जा रहे हैं, जिससे जनता में आक्रोश है। नो-डेवलपमेंट जोन वाले क्षेत्र में लगभग 60 गांव की आबादी निवास करती है। यदि इतनी बड़ी आबादी की विकास संबंधी गतिविधियों को रोका गया, तो यह समाज पर दुष्प्रभाव डालेगी। इसलिए इस आदेश को निरस्त करने की मांग की है। यदि एक सप्ताह में आदेश निरस्त नहीं हुआ, तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ज्ञापन सौंपने वालों लोकेन्द्र सिंह, इंदर सिंह, सौरभ आचवल, अमरप्रताप सिंह, राजेन्द्र सिंह, विवेक सिंह, राजकमल सोनी, अवधेश तिवारी, प्रतिपाल सिंह, सुयश ठाकुर आदि शामिल हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Jan 2026 11:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / रिफाइनरी के बाजू से प्लांट बनाने नो-डेवलपमेंट जोन का नियम नहीं, ग्रामीणों को रोका जा रहा कार्य करने से

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

तीन दिनों से दिन का पारा 23 डिग्री, धूप का नहीं हो रहा असर, सुबह-शाम चल रही उत्तरी हवाओं से बढ़ रही सर्दी

सागर

बताशा वाली संकरी गली के पुराने कोल्ड स्टोरेज में आग गनीमत रही कि छोटे दमकल थे, इन्हीं की मदद से बुझाई

सागर

अतिक्रमण की कार्रवाई रुकते ही सडक़ों पर लगने लगीं फल-सब्जी की दुकानें, यातायात व्यवस्था बिगड़ी

As soon as the encroachment action stopped, fruit and vegetable shops started coming up on the roads, disrupting the traffic system
सागर

अस्पताल में प्रसूताओं के ऊपर कूद रहे चूहे, नवजात बच्चों की करनी पड़ रही रखवाली

Rats are jumping on pregnant women in the hospital, newborn babies have to be guarded.
सागर

अवैध कॉलोनियों में प्लाट लेने वाले नहीं बना पा रहे मकान, नपा से न हो रहे नामांतरण और न मिल रही अनुमति

Those who have purchased plots in illegal colonies are unable to build houses, there is no name transfer from the Municipal Corporation and no permission is being granted.
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.