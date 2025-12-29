‘PM को भी नागरिक के वोट से चुना जाए, अगर आप लोग नहीं जागे तो…’; पीसीसी चीफ का बड़ा बयान

फोटो- Indian National Congress - Madhya Pradesh FB
MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जनजाति विकास परिषद के द्वारा आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने लोकतंत्र, चुनावी व्यवस्था और संविधान को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश तभी बचेगा, जब चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे।
जीतू पटवारी ने कार्यक्रम में कहा कि देश का लोकतंत्र तभी बचेगा, जब चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे, क्योंकि मशीन आधारित चुनावों में जनता का भरोसा लगातार कमजोर हो रहा है। यदि विधायक और सांसद मशीनों से चुने जाएंगे, तो फिर किसी भी पार्टी का निचला कार्यकर्ता, गरीब, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक अपनी बात किससे कहेगा।
आगे पटवारी ने कहा कि अमेरिका, यूरोप और गल्फ देशों में आज भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। दुनिया में कहीं भी इतनी बड़ी आबादी वाले देश में मशीन से चुनाव नहीं होता। केवल भारत में ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मशीन आधारित चुनावों में हेरफेर की आशंका हमेशा बनी रहती है, जिससे लोकतंत्र कमजोर होता है।
जीतू पटवारी ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री आम नागरिक के वोट से चुना जाएगा, तभी उस पद का सम्मान रहेगा। अगर आत्मा में लोकतंत्र नहीं होगा और केवल पद बचा रहेगा, तो वह देश के लिए उपयोगी नहीं होगा।
पटवारी ने चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर आप लोग नहीं जागे, तो देखते ही देखते इतना नकारात्मक परिवर्तन होगा कि फिर आप चाहकर भी लड़ नहीं पाएंगे। आगे बताया कि चीन में वहां एकदलीय व्यवस्था है, मीडिया सरकारी है और आम आदमी की आवाज दबा दी जाती है।भारत को उस रास्ते पर जाने से रोकने के लिए संविधान और लोकतंत्र की रक्षा जरूरी है।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग