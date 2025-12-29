29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

‘PM को भी नागरिक के वोट से चुना जाए, अगर आप लोग नहीं जागे तो…’; पीसीसी चीफ का बड़ा बयान

MP News: भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि यदि विधायक और सांसद मशीनों से चुने जाएंगे, तो फिर किसी भी पार्टी का निचला कार्यकर्ता, गरीब, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक अपनी बात किससे कहेगा।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Dec 29, 2025

jitu-patwari

फोटो- Indian National Congress - Madhya Pradesh FB

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जनजाति विकास परिषद के द्वारा आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने लोकतंत्र, चुनावी व्यवस्था और संविधान को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश तभी बचेगा, जब चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे।

पटवारी बोले- मशीनें चुनेंगी सांसद-विधायक, तो कार्यकर्ता...

जीतू पटवारी ने कार्यक्रम में कहा कि देश का लोकतंत्र तभी बचेगा, जब चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे, क्योंकि मशीन आधारित चुनावों में जनता का भरोसा लगातार कमजोर हो रहा है। यदि विधायक और सांसद मशीनों से चुने जाएंगे, तो फिर किसी भी पार्टी का निचला कार्यकर्ता, गरीब, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक अपनी बात किससे कहेगा।

बड़े देश में बैलेट से चुनाव हो रहे

आगे पटवारी ने कहा कि अमेरिका, यूरोप और गल्फ देशों में आज भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। दुनिया में कहीं भी इतनी बड़ी आबादी वाले देश में मशीन से चुनाव नहीं होता। केवल भारत में ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मशीन आधारित चुनावों में हेरफेर की आशंका हमेशा बनी रहती है, जिससे लोकतंत्र कमजोर होता है।

पीएम भी नागरिक से चुना जाए

जीतू पटवारी ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री आम नागरिक के वोट से चुना जाएगा, तभी उस पद का सम्मान रहेगा। अगर आत्मा में लोकतंत्र नहीं होगा और केवल पद बचा रहेगा, तो वह देश के लिए उपयोगी नहीं होगा।

आप लोग नहीं जागे तो...'

पटवारी ने चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर आप लोग नहीं जागे, तो देखते ही देखते इतना नकारात्मक परिवर्तन होगा कि फिर आप चाहकर भी लड़ नहीं पाएंगे। आगे बताया कि चीन में वहां एकदलीय व्यवस्था है, मीडिया सरकारी है और आम आदमी की आवाज दबा दी जाती है।भारत को उस रास्ते पर जाने से रोकने के लिए संविधान और लोकतंत्र की रक्षा जरूरी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Dec 2025 04:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘PM को भी नागरिक के वोट से चुना जाए, अगर आप लोग नहीं जागे तो…’; पीसीसी चीफ का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पार्टी करके घर नहीं लौटा विवेक, 60 घंटे बाद मिली डेड बॉडी ! हो सकता बड़ा खुलासा

young man death
भोपाल

कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा डालनेवाले दिग्विजयसिंह पर कब होगी कार्रवाई? पोस्ट से मची खलबली

Former MP Satyavrat Chaturvedi's daughter Nidhi Chaturvedi demanded action against Digvijay Singh
भोपाल

एमपी के 32 IAS-IPS अफसर 2026 में होंगे रिटायर, होगा बड़ा फेरबदल

bhopal-news
भोपाल

सिर्फ ‘5 रुपये’ में मिलेगा बिजली कनेक्शन, किसानों को मिलेगी 90% सब्सिडी

permanent electricity connection
भोपाल

Bhopal Metro में सख्ती, ये एक गलती पड़ सकती है भारी, 6 महीने से 1 साल तक की होगी जेल

bhopal-metro
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.