‘PM को भी नागरिक के वोट से चुना जाए, अगर आप लोग नहीं जागे तो…’; पीसीसी चीफ का बड़ा बयान

पटवारी ने चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर आप लोग नहीं जागे, तो देखते ही देखते इतना नकारात्मक परिवर्तन होगा कि फिर आप चाहकर भी लड़ नहीं पाएंगे। आगे बताया कि चीन में वहां एकदलीय व्यवस्था है, मीडिया सरकारी है और आम आदमी की आवाज दबा दी जाती है।भारत को उस रास्ते पर जाने से रोकने के लिए संविधान और लोकतंत्र की रक्षा जरूरी है।