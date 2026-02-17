जिम संचालक ने वजन घटाने शुरू किया ‘मौत का कारोबार’, एमडी ड्रग्स को बताया स्टेमिना बूस्टर

भोपाल में गांजा की बिक्री जोरों पर चल रही है। तलैया थाना के बुधवारा कंजर मोहल्ले में पत्रिका टीम पहुंची तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। यहां घर के बाहर बैठी महिलाएं बेखौफ गांजा की पुड़िया बेचती दिखी। ग्राहक आते, बैठते, पैसे देते और पुड़िया लेकर चले जाते। करीब 10 मिनट में ही 4-5 लोग गांजा खरीदते कैमरे में कैद हुए। स्थानीय लोगों ने पत्रिका टीम को बताया कि इलाके में लंबे समय से गांजा की बिक्री हो रही है। मस्जिद के सामने की गली में दिनभर काला कारोबार चल रहा है।