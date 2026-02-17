एमपी में बदलेगा 470 KM जंगल का नक्शा, विकास की उड़ान भरेंगे ये 64 गांव!

MP news: मध्य प्रदेश में 49 साल बाद एक और वन्यजीव अभयारण्य कम हो जाएगा। सिंगरौली जिले के 470 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले बगदरा अभयारण्य को खत्म कर सरकार इसे सामान्य वन घोषित करने जा रही है। इसमें दायरे में 64 गांवों के लोगों को अभयारण्य के कारण मौलिक सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। यहां जंगल एकजाई न होकर खंड-खंड में है। वन्यप्राणी भी कम हैं। 1977 में काले हिरणों के संरक्षण के लिए अभयारण्य घोषित किया गया था। अब उनकी संख्या अच्छी हो गई। ये निर्णय सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की बैठक में लिए।