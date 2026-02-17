17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

‘आयुष्मान’ और ‘BPL कार्डधारकों’ को देना होगा जेब से पैसा, मुफ्त सेवा बंद !

MP News: ओपीडी के आयुष्मान और बीपीएल कार्डधारकों को मुफ्त एमआरआइ जांच की सुविधा मिल रही थी। लेकिन अब बंद पड़ी हैं....

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Feb 17, 2026

BPL-Ayushman card

BPL-Ayushman card (Photo Source - Patrika)

MP News: एमपी के भोपाल शहर में जयप्रकाश जिला अस्पताल में नि:शुल्क एमआरआइ जांच अचानक बंद हो गई है। पीपीपी मॉडल पर संचालित एमआरआइ केंद्र ने ओपीडी के मरीजों की मुफ्त जांच से इनकार कर दिया। आयुष्मान भारत और बीपीएल कार्डधारकों को अब इस जरूरी जांच के लिए कम से कम 1500 रुपए और जरूरत के अनुसार 3000 से 6000 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं।

पिछले दिनों तक जेपी अस्पताल में ओपीडी के आयुष्मान और बीपीएल कार्डधारकों को मुफ्त एमआरआइ जांच की सुविधा मिल रही थी। लेकिन सरकार द्वारा करीब 50 लाख रुपए से अधिक का भुगतान लंबित रहने पर एजेंसी ने हाथ खड़े कर दिए। बीते दिनों सात-आठ मरीजों की जांच से साफ इनकार कर दिया गया। इससे इलाज की रफ्तार थम गई और मरीजों की परेशानी बढ़ गई।

अन्य जिलों में भी संकट, सेवाएं ठप

भुगतान अटकने के कारण इंदौर और ग्वालियर के सरकारी अस्पतालों में भी आयुष्मान और बीपीएल कार्डधारकों की एमआरआइ सेवाएं प्रभावित हुई हैं। जिन मरीजों को तत्काल जांच की जरूरत है, उन्हें निजी खर्च पर जांच करानी पड़ रही है। तीनों जिलों में निजी एजेंसियों का दो करोड़ रुपए से अधिक भुगतान बकाया बताया जा रहा है। जल्द बजट जारी नहीं हुआ, तो सेवाएं भी ठप होने की आशंका है।

सेंटर संचालक एजेंसी का कहना है कि पिछले एक साल से भुगतान नहीं मिला है। मशीनों की ईएमआइ, रखरखाव और स्टाफ का वेतन देना संभव नहीं हो पा रहा। कई बार शासन स्तर पर पत्राचार किया गया, लेकिन समाधान नहीं निकला। मजबूरी में मुफ्त सेवाएं बंद करनी पड़ीं। रतन सिंह, ऑपरेशन हेड, कृष्णा डायग्नॉस्टिक सेंटर

प्रशासन का आश्वासन

सीएमएचओ कार्यालय का कहना है कि बकाया भुगतान का मामला संज्ञान में है। भुगतान राज्य स्तर से होता है, इसलिए समय लग रहा है। संबंधित विभाग और आयुष्मान सेल से समन्वय कर जल्द बजट जारी कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि मरीजों को राहत मिल सके। डॉ. मनीष शर्मा, सीएमएचओ, भोपाल

ये भी पढ़ें

काटे जाएंगे बिजली के ‘5 साल’ पुराने अस्थायी कनेक्शन, देंने होंगे 80 हजार रुपए !
भोपाल
electricity connections

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 10:40 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘आयुष्मान’ और ‘BPL कार्डधारकों’ को देना होगा जेब से पैसा, मुफ्त सेवा बंद !

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में बदलेगा 470 KM जंगल का नक्शा, विकास की उड़ान भरेंगे ये 64 गांव!

MP News Bagdara Sanctuary Ends mp government Big Decision
भोपाल

जिम संचालक ने वजन घटाने शुरू किया ‘मौत का कारोबार’, एमडी ड्रग्स को बताया स्टेमिना बूस्टर

MP News Patrika Sting Operation Against Drug addiction
भोपाल

नौकरियों को लेकर सरकार का मेगा प्लान, दावा एमपी बनने जा रहा ‘2 ट्रिलियन’ इकोनॉमी वाला राज्य

MP Assembly budget session 2026 governor speech
भोपाल

एमपी के 15 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना

Western Disturbance
भोपाल

भोपाल में शादी समारोह में लगी भीषण आग, 50 फीट तक उठी लपटें, मेहमानों ने भागकर बचाई जान

Massive Fire
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.