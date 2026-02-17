नौकरियों को लेकर सरकार का मेगा प्लान, दावा एमपी बनने जा रहा ‘2 ट्रिलियन’ इकोनॉमी वाला राज्य

MP News: मध्यप्रदेश वर्ष 2047 तक 2 ट्रिलियन डालर की अर्थ व्यवस्था वाला राज्य बनेगा। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने विधानसभा में दिए अभिभाषण में यह बात कही। राज्यपाल ने कहा कि मप्र सरकार इसके लिए अनुकूल नीतियां, औद्योगिक अधोसंरचना और एमएसएमई इकोसिस्टम बना रही है। इस दिशा में कई काम किए जा चुके हैं। पारदर्शी व्यवस्था के लिए ऑनलाइन सिस्टम को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हर क्षेत्र में काम किए जा रहे हैं। इसके अच्छे परिणाम आए हैं।