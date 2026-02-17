एमपी के 15 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना

मौसम विभाग ने प्रदेश के अंतर्गत आने वाले ग्वालियर-चंबल संभाग के ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया और शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, आगर-मालवा, नीमच, मंदसौर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही, इन जिलों में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। खासतौर पर 18 फरवरी को इसका असर सबसे ज्यादा रहेगा, जबकि 19 फरवरी को हल्की बूंदाबांदी या छिटपुट बारिश हो सकती है।