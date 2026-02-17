17 फ़रवरी 2026,

भोपाल

एमपी के 15 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना

Western Disturbance : नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रीय होने से एमपी के 15 जिलों में 18 और 19 फरवरी को गरज-चमक, आंधी, हल्की से मध्यम बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Feb 17, 2026

Western Disturbance

एमपी में नए पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम (Photo Source- Patrika)

Western Disturbance :मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर मौसम करवट ले रहा है। एक तरफ प्रदेशभर के तापमान में अबतक बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है तो वहीं, नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रीय होने से प्रदेश के 15 जिलों में आगामी 24 घंटों में 18 फरवरी से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 18 और 19 फरवरी को गरज-चमक, आंधी, हल्की से मध्यम बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है।

इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने प्रदेश के अंतर्गत आने वाले ग्वालियर-चंबल संभाग के ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया और शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, आगर-मालवा, नीमच, मंदसौर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही, इन जिलों में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। खासतौर पर 18 फरवरी को इसका असर सबसे ज्यादा रहेगा, जबकि 19 फरवरी को हल्की बूंदाबांदी या छिटपुट बारिश हो सकती है।

आज कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम ?

ग्वालियर-चंबल और आसपास के इलाकों में काले बादल छाए रहेंगे। हालांकि, भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे शहरों में दिन में गर्मी का असर तो देखने को मिलेगा, लेकिन शाम होतो होते यहां भी बादलों का डेरा देखने को मिल सकता है। जबकि, न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है।

IMD का पूर्वानुमान

पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर-पश्चिम भारत (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान) में पहले दिख रहा है, जो धीरे-धीरे मध्य प्रदेश तक पहुंच रहा है। राज्य में इसका प्रभाव सीमित लेकिन महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से उत्तरी और पश्चिमी-मध्य हिस्सों में। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया कि, भारी बारिश की संभावना कम है, लेकिन गरज-चमक और बिजली से सावधानी बरतनी होगी।

Published on:

17 Feb 2026 09:51 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के 15 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना

Patrika Site Logo

