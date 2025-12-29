पार्टी करके घर नहीं लौटा विवेक, 60 घंटे बाद मिली डेड बॉडी ! हो सकता बड़ा खुलासा

young man death (Photo Source - Patrika)
MP News: भोपाल के पास मंडदीप शहर के सतलापुर क्षेत्र से शुक्रवार देर रात से गायब नर्मदापुरम जिले के रहने वाले 34 वर्षीय विवेक शर्मा उर्फ अविनाश उर्फ काके के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सतलापुर पुलिस को अविनाश का शव सोमवार सुबह शाहगंज जंगल में संदिग्ध हालत पड़ा मिला है। शव पर सिर में गंभीर चोट के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, विवेक शर्मा शुक्रवार को मंडीदीप आए थे।
यहां उन्होंने अपने दोस्त नीरज सेन के लोरका पिपलिया रोड स्थित खेत पर राहुल साहू सहित अन्य लोगों के साथ पार्टी की। नीरज सेन ने पुलिस को बताया कि रात करीब 11 बजे अविनाश अपनी हुंडई वेन्यू कार से अकेले होशंगाबाद (नर्मदापुरम) के लिए रवाना हो गया था। इसके बाद वह न तो घर पहुंचा और न ही उसका कोई पता चला।
मंडीदीप से निकलने के बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया था। शनिवार शाम को फोन चालू हुआ तो परिजनों ने कॉल किया, लेकिन फोन एक अज्ञात व्यक्ति ने उठाया। उसने बताया कि फोन रतापानी क्षेत्र में एक ढाबे के पास पड़ा मिला है। सतलापुर थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ीं और सीसीटीवी फुटेज की जांच की।
जांच में पूरा मामला हत्या से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस आधिकारिक तौर पर कुछ कहने से बच रही है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि इस घटना में 4 से 5 लोगों की संलिप्तता है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है।
पुलिस ने पुख्ता सबूत जुटाए हैं और जांच में जुटी हुई है। जल्द ही बड़ा खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। शव को मंडीदीप लाकर पोस्टमार्टम कराया जायेगा, जिसकी रिपोर्ट से मौत के सटीक कारणों का पता चलेगा। परिजनों में मातम पसरा हुआ है और वे हत्या की आशंका जता रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने मामले की गहन जांच के निर्देश दिए हैं। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है।
