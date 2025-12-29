पार्टी करके घर नहीं लौटा विवेक, 60 घंटे बाद मिली डेड बॉडी ! हो सकता बड़ा खुलासा

MP News: भोपाल के पास मंडदीप शहर के सतलापुर क्षेत्र से शुक्रवार देर रात से गायब नर्मदापुरम जिले के रहने वाले 34 वर्षीय विवेक शर्मा उर्फ अविनाश उर्फ काके के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सतलापुर पुलिस को अविनाश का शव सोमवार सुबह शाहगंज जंगल में संदिग्ध हालत पड़ा मिला है। शव पर सिर में गंभीर चोट के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, विवेक शर्मा शुक्रवार को मंडीदीप आए थे।