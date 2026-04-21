JEE Main 2026 Topper : जेईई मेन में बेटियों ने दिखाया दम, मल्लावरपु आसना बनीं फीमेल टॉपर, राजस्थान की दो बेटियों ने टॉप-5 में बनाई जगह

इस वर्ष जेईई एडवांस्ड 2026 के लिए पात्रता कट-ऑफ में पिछले वर्षों के मुकाबले इजाफा देखा गया है। सामान्य श्रेणी के लिए इस बार कट-ऑफ 93.41 परसेंटाइल रही है, जबकि 2025 में यह 93.10 और 2024 में 93.23 थी। अन्य श्रेणियों की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए 82.41, ओबीसी के लिए 80.92, एससी के लिए 63.91 और एसटी के लिए 52.01 कट-ऑफ निर्धारित की गई है। शीर्ष 2.5 लाख सफल अभ्यर्थी अब आईआईटी में प्रवेश के लिए होने वाली जेईई एडवांस्ड परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।