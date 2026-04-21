Rajsamand: आवेदन लिए-चयन तिथि ही तय नहीं; स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में नियुक्ति पर असमंजस

प्राचार्य, अध्यापक, लेवल-वन, प्राध्यापक, गाड़ी सहायक ग्रेड तृतीय, वरिष्ठ अध्यापक, कंप्यूटर लैब इंचार्ज, वरिष्ठ सहायक, पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-तृतीय और कनिष्ठ सहायक सहित कई पद शामिल हैं। विभाग ने स्पष्ट किया था कि इन पदों पर चयन लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।

लेकिन आवेदन लिए जाने के 3 माह पूरे होने के बाद भी यह तय नहीं हो सका है कि चयन किस माध्यम से होगा और प्रक्रिया कब शुरू होगी। नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है, जबकि स्कूलों में विद्यार्थियों की पढ़ाई भी आरंभ हो चुकी है।