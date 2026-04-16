महाकाल के दरबार पहुंची अभिनेत्री सोनल चौहान, भस्मारती में हुईं शामिल

Actress Sonal Chauhan Reach Mahakal : 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर में रोजाना हजारों भक्तों का तांता लगा रहता है। यही नहीं, यहां देश-विदेश की प्रसिद्ध हस्तियों, राजनेता या अभिनेताओं की भी गहरी आस्था देखने को मिलती है। यही कारण है कि, हर समय कोई न कोई नामचीन हस्ती बाबा के दरबार में हाजिरी देने पहुंचता है, जो आम भक्तों के बीच चर्चा में रहता है। इसी कड़ी में हिंदी और तेलुगु फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री और मिस वर्ल्ड टूरिज्म का खिताब अपने नाम करने वाली सोनल चौहान महाकाल मंदिर पहुंची।