MP Board Second Chance Exam 2026 : 10वीं-12वीं में अनुत्तीर्ण या अंकों से असंतुष्ट छात्रों को एक और मौका, यहां करें आवेदन

MP Board Second Chance Exam 2026 :मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (एमपीबीएसई) द्वारा एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। दोनों कक्षाओं में कई छात्र छात्राएं अनुत्तीर्ण भी रहे हैं। इसके अलावा कई छात्र-छात्राएं ऐसे में भी हैं, जो अपने प्राप्त अंकों से असंतुष्ट हैं। ऐसे छात्रों के लिए एमपी बोर्ड ने द्वितीय अवसर परीक्षा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरे जा सकेंगे। द्वितीय अवसर परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को मुख्य परीक्षा की अंकसूची जारी नहीं की जाएगी। ऐसे में अनुत्तीर्ण या असंतुष्ट छात्र ऑनलाइन पंजीकरण कर द्वतीय परीक्षा में भाग ले सकते हैं।