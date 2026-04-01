MP में ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ स्टाइल में गैंगवॉर, हिस्ट्रीशीटर के घर को पेट्रोल डालकर जलाया, चली गोलियां

चिमनगंज मंडी पुलिस वायरल सीसीटीवी वीडियो के आधार पर हमलवारों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। हालंकि, शुरूआती जांच में सामने आया है कि दो गुटों के बीच पुराने विवाद का मसला है जो हफ्ता वसूली और मारपीट से जुड़ा है। दोनों गुटों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था जिसने शनिवार को हिंसक रूप ले लिया था। पुलिस ने ये भी बताया कि जिस शख्स के घर को आग लगाई गई उसके ऊपर भी कई बड़े छोटे आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस ने यह भी बताया कि दोनों गुटों के सदस्यों ने पिछले 3 साल में कई बार एक दूसरे पर हमले किए है।