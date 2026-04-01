13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

MP में ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ स्टाइल में गैंगवॉर, हिस्ट्रीशीटर के घर को पेट्रोल डालकर जलाया, चली गोलियां

Gang War: मध्य प्रदेश की धर्मनिरगी उज्जैन में दो अपराधी गैंग्स के बीच की रंजिश ने हिंसक मोड़ ले लिया। एक दूसरी गैंग के लोगों ने हिस्ट्रीशीटर के घर पर पेट्रोल डालकर जलाया। गोलियां भी बरसाई।

2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Akash Dewani

Apr 13, 2026

History-Sheeter House Torched with Petrol ujjain gangwar Shots Fired MP news

History-Sheeter House Torched with Petrol in ujjain during gang war (Patrika.com)

MP news: मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में एक बार फिर गैंग वॉर (Gang War) देखने को मिली है। यहां हथियारबंद बदमाशों ने खुलेआम आपसी रंजिश को लेकर व्यक्ति के घर में आग लगा दी। इस दौरान आग लगाने आए दो युवक भी झुलस गए। मामला मामले का सीसीटीवी वीडियो सोमवार को वायरल हुआ। वीडियो दर्शकों को विचलित कर सकता है इस लिए खबर में उसे जोड़ा नहीं गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है।

ये है पूरा मामला

दरअसल, घटना शनिवार रात की है। उज्जैन के चिमनगंज मंडी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत ढांचा भवन इलाके में गैंगवॉर के कारण एक हिस्ट्रीशीटर के घर में आग लगा दी गई। घटना सामने के घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में देखा गया कि 10-12 लोग एक घर के पास खड़े जिनके हाथों में खतरनाक हथियार भी है। वीडियो में देखा जाता है कि कुछ देर बाद बदमाशों ने घर के बाहर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। चंद मिनटों में घर से आग के विक्राल लपटे निकलते हुई दिखी।

हमलावर खुद हूए आग का शिकार

वीडियो में चौकाने वाला दृश्य भी नजर आया। देखा गया कि दो बदमाश खुद आग की चपेट में आ गए। पेट्रोल डालते समय कुछ उनकी आस पास भी गिर गया था जिससे दोनों झुलस गए। वीडियो में ये भी देखा गया कि वह जलते हुए मौके से फरार भी हो गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान बदमाशों घर पर फायरिंग भी की।

पुलिस ने शुरू की जांच

चिमनगंज मंडी पुलिस वायरल सीसीटीवी वीडियो के आधार पर हमलवारों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। हालंकि, शुरूआती जांच में सामने आया है कि दो गुटों के बीच पुराने विवाद का मसला है जो हफ्ता वसूली और मारपीट से जुड़ा है। दोनों गुटों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था जिसने शनिवार को हिंसक रूप ले लिया था। पुलिस ने ये भी बताया कि जिस शख्स के घर को आग लगाई गई उसके ऊपर भी कई बड़े छोटे आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस ने यह भी बताया कि दोनों गुटों के सदस्यों ने पिछले 3 साल में कई बार एक दूसरे पर हमले किए है।

मां-बेटी बाल-बाल बचे

मिली जानकारी के अनुसार, इस वारदात के दौरान घर के पास से 14 साल लड़की और उसकी मां गुजर रहे थे जो की बाल-बाल बच गए। इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। (MP news)

ये भी पढ़ें

MP की फैक्ट्री में हादसे के बाद बवाल, ऊंचाई से गिरा मजदूर, मौत के बाद हंगामा
कटनी
Worker Falls and died from ABS Factory Height Sparks Outrage MP news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Apr 2026 07:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / MP में ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ स्टाइल में गैंगवॉर, हिस्ट्रीशीटर के घर को पेट्रोल डालकर जलाया, चली गोलियां

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सड़क चोड़ीकरण के लिए मंदिर तोड़े जाने पर बवाल, दो पक्षों के बीच हुए पथराव में सब-इंस्पेक्टर घायल

Uproar Over Temple Demolition
उज्जैन

महाकाल के दरबार में पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा और फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, लिया बाबा का आशीर्वाद

Mahakal Mandir
उज्जैन

फिल्म धुरंधर फेम सारा अर्जुन पहुंची महाकाल मंदिर, मां के जन्मदिन पर लिया बाबा का आशीर्वाद

Sara Arjun Reach Mahakal Temple
उज्जैन

बोरवेल हादसा: जिंदगी से जंग हार गया मासूम भागीरथ, 23 घंटे तक चला रेस्क्यू

Three year old child died due to falling in borewell
राष्ट्रीय

MP News: 23 घंटे बाद बोरवेल से निकाला गया भागीरथ, थम चुकी थीं सांसें

ujjain
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.