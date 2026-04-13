MP की फैक्ट्री में हादसे के बाद बवाल, ऊंचाई से गिरा मजदूर, मौत के बाद हंगामा

MP news: मध्य प्रदेश के कटनी में एक फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई जिससे परिजनों में आक्रोश है। मामला माधवनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवार स्थित एवीएस फैक्ट्री में रविवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में श्रमिक की मौत हो गई। मृतक की पहचान उदय शंकर मौर्य (46) निवासी हरदुआ स्टेशन के पास के रूप में हुई है, जो फैक्ट्री में इलेक्ट्रीशियन के पद पर कार्यरत थे। परिजनों ने अस्पताल मपरिसर में हंगामा किया और फैक्ट्री पर गंभीर आरोप भी लगाए। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है।