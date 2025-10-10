Cough Syrup मामले में सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, अफसरों-डॉक्टरों को दिए निर्देश

Cough Syrup Case CM Mohan Yadav inquired about children admitted in Nagpur (फोटो सोर्स : @DrMohanYadav51)
Cough Syrup Case: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) गुरुवार को महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचे। अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती प्रदेश के बच्चों से मिलकर हाल जाना। परिजन को आश्वस्त किया कि मध्यप्रदेश सरकार इस कठिन समय में पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। सीएम ने अफसरों, डॉक्टरों को निर्देश दिए कि बच्चों के उपचार में कोई कमी न रहे। कहा कि मध्यप्रदेश पीडित और प्रभावित पक्ष है। तमिलनाडु सरकार की लापरवाही का खामियाजा हमने भुगता है। तमिलनाडु सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा, लेकिन मध्यप्रदेश सरकार किसी भी दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेगी। सीएम ने मीडिया से चर्चा में कहा, मध्यप्रदेश सरकार मानवीय और प्रशासनिक आधार पर कार्रवाई जारी रखेगी। तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोलर को दवा कंपनी की जांच करनी चाहिए।
जबलपुर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मासूमों की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा, मासूमों की मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी को मिलकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई का प्रयास करते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाना चाहिए। सिंधिया अल्प प्रवास पर आए थे।
मुख्यमंत्री ने वक्तव्य जारी करने वाले विपक्षी नेताओं को आड़े हाथ लिया। सवाल किया कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी को ड्रग लाइसेंस दिया? छोटी सी जगह पर किस तरह फैक्ट्री संचालित है? बिना जांच के लाइसेंस कैसे रिन्यू किया?
