बच्चों की मौत पर क्या डिप्टी सीएम के घर चलेगा बुलडोजर… कांग्रेस का बयान

Cough Syrup Case: प्रदेशमें कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में कांग्रेस ने सोमवार को एआइसीसी मुख्यालय दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। मप्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इसे करप्शन और कमीशन का मामला बताते हुए न्यायिक जांच, विस्तृत मेडिकल स्कैनिंग, मृतक परिवारों को सरकारी नौकरी और इलाज में हुआ पूरा खर्च लौटाने की मांग की। वहीं छिंदवाड़ा के परासिया विधायक सोहनलाल बाल्मीकि ने तंज कसते हुए कहा, छोटे-छोटे मामलों में आम लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवाने वाली सरकार क्या इस मामले में उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल के घर पर भी बुलडोजर चलवाएंगी? इस दौरान राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे।