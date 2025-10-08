बच्चों की मौत पर क्या डिप्टी सीएम के घर चलेगा बुलडोजर… कांग्रेस का बयान

Cough Syrup Case (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)
Cough Syrup Case: प्रदेशमें कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में कांग्रेस ने सोमवार को एआइसीसी मुख्यालय दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। मप्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इसे करप्शन और कमीशन का मामला बताते हुए न्यायिक जांच, विस्तृत मेडिकल स्कैनिंग, मृतक परिवारों को सरकारी नौकरी और इलाज में हुआ पूरा खर्च लौटाने की मांग की। वहीं छिंदवाड़ा के परासिया विधायक सोहनलाल बाल्मीकि ने तंज कसते हुए कहा, छोटे-छोटे मामलों में आम लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवाने वाली सरकार क्या इस मामले में उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल के घर पर भी बुलडोजर चलवाएंगी? इस दौरान राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे।
सिंघार ने स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल पर भी सवाल उठाए। कहा, कलेक्टर ने कफ सिरप(Cough Syrup Death)पर रोक लगाई लेकिन शुक्ल कहते रहे कि इससे कोई मौत नहीं हुई।
जीतू पटवारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बच्चों की मौत के मामले में सरकार पर निशाना साधा। कहा, यह घटना स्वास्थ्य विभाग की विफलता का प्रतीक है। राजेन्द्र शुक्ल सीएम बनना चाहते हैं। उन्हें हटाना सरकार के बस में नहीं है। आरोप लगाए कि पीएस स्वास्थ्य संदीप यादव को इसलिए नहीं हटाया कि वे यादव समाज से हैं? उन्होंने कहा, कांग्रेस इसके विरोध में 9 को कैंडिल मार्च करेगी।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खंडेलवाल ने मंगलवार को कांग्रेस नेताओं द्वारा सरकार पर लगाए आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सीएम ने छिंदवाड़ा की घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया है। जैसे ही दूषित सिरप से बच्चों के बीमार होने की सूचना मिली, मुख्यमंत्री ने तत्काल जांच के आदेश दिए। निर्माता कंपनी पर प्रतिबंध लगाया, दोषी अधिकारियों व चिकित्सकों पर कार्रवाई प्रारंभ की कांग्रेस की दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस असंवेदनशीलता का जीता-जागता उदाहरण है। मासूम बच्चों की मृत्यु जैसी हृदय विदारक घटना पर भी राजनीतिक लाभ लेना कांग्रेस की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार की शाम मीडिया से कहा, सरकार संवेदनशील है और किसी भी मामले में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जीतू पटवारी के आरोपों पर कहा कि कांग्रेस रस्म अदायगी करती है। जीतू का नाम लिए बिना कहा कि वह छिंदवाड़ा में केवल कुछ ही पीड़ित परिवारों से मिले थे. जबकि मैं प्रत्येक परिवारों तक पहुंचा, उनके हाल जाने। हम हर संभव मदद कर रहे हैं।
