नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा, इन नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी, देखें लिस्ट

MP Congress: मध्यप्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। सभी जिलाध्यक्षों को भी हटा दिया गया है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। इसके बाद जल्द जिला कार्यकारिणी घोषित की जाएंगी। सुनीता गावंडे को पर्यवेक्षक बनाया गया है। विभा पटेल को अध्यक्ष, नूरी खान को कार्यकारी अध्यक्ष, सुमिता मिश्रा और मनीषा रावत को उपाध्यक्ष बनाया गया है।