Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा, इन नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी, देखें लिस्ट

MP Congress: मध्यप्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। सभी जिलाध्यक्षों को भी हटा दिया गया है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 08, 2025

mp women congress New state executive announced

MP women congress New state executive announced Vibha Patel (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

MP Congress: मध्यप्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। सभी जिलाध्यक्षों को भी हटा दिया गया है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। इसके बाद जल्द जिला कार्यकारिणी घोषित की जाएंगी। सुनीता गावंडे को पर्यवेक्षक बनाया गया है। विभा पटेल को अध्यक्ष, नूरी खान को कार्यकारी अध्यक्ष, सुमिता मिश्रा और मनीषा रावत को उपाध्यक्ष बनाया गया है।

36 महासचिव नियुक्त

MP women congress New state executive announced Vibha Patel

बता दें कि, इसके साथ 36 महासचिव नियुक्त किए गए हैं। मंगलवार को ही प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी की मौजूदगी में मप्र महिला कांग्रेस की पहली कार्यकारिणी बैठक हुई। बैठक में महिला कांग्रेस संगठन को मजबूत करने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की गई।

पूरे प्रदेश के जिलों का करेंगे दौरा

अखिल भारतीय महिला कांग्रेस और प्रदेश कमेटी मिलकर पर्यवेक्षक नियुक्त करेंगे, जो पूरे प्रदेश के जिलों का दौरा करेंगे। ये पर्यवेक्षक जिला स्तर पर महिला कांग्रेस की वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनकी राय के आधार पर जिला अध्यक्ष पद के लिए पैनल तैयार करेंगे।

ये भी पढ़ें

अगले 48 घंटे ताबड़तोड़ बरसेगा मानसून, 10 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश, चेतावनी जारी
भोपाल
mp weather heavy rain alert in mp

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Oct 2025 08:01 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा, इन नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी, देखें लिस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में बोरे में लाश के टुकड़े मिलने से सनसनी, महिला की बताई जा रही लाश..

bhopal
भोपाल

कफ सिरप से 4 और बच्चों की सांसे उखड़ीं, नहीं थम रहा मासूमों की मौत का सिलसिला

Cough syrup coldrift kills 4 more children in Madhya Pradesh
भोपाल

एमपी को मोदी सरकार की बड़ी सौगात: दो रेल लाइन परियोजनाओं को मंजूरी, इन 8 जिलों को होगा फायदा

mp news
भोपाल

लौट आया मानसून: 8-9-10 अक्टूबर को ‘भारी बारिश’ अलर्ट, IMD की चेतावनी

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

बजरंग दल ने एकसाथ शहर के 25 थानों को घेरा, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

mp news
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.