एमपी में होगा राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, सीएम बोले- अब मिलेगी विकास को नई रफ्तार

समीक्षा बैठक में वर्ष 2025-26 की वार्षिक योजना के अंतर्गत प्रस्तावित एवं प्रगतिरत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की स्थिति, गुणवत्ता नियंत्रण और समन्वित निगरानी पर भी विस्तार से चर्चा की गई। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 9,300 किलोमीटर से अधिक है, जो राज्य की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास, पर्यटन विस्तार और सुरक्षित यातायात व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। बैठक में प्रदेश की भविष्य की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया, जिससे सड़क कनेक्टिविटी को और अधिक आधुनिक, सुरक्षित और व्यापक बनाया जा सके।