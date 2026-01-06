राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां सोमवार को विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम रह गई थी तो वहीं मंगलवार सुबह मौसम साफ होने के कारण तापमान में और कमी मेहसूस की जा रही है। जबकि, पचमढ़ी में औस की बूंदे जमने से बर्फ जमने जैसा प्रतीत हो रहा है। वहीं, नौगांव सबसे ठंडा रहा और तापमान केवल 1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बड़वानी में घने कोहरे के चलते दूध टैंकर पलट गया, जिसमें हेल्पर की मौके पर मौत हो गई। वहीं, प्रदेश के कई जिलों में रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है।